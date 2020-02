Larissa Luz faz show gratuito no Rio Vermelho nesta segunda-feira

Do dia 10 até o dia 13 de fevereiro, o Lalá Casa de Arte vai se transformar na Casa Tropical Devassa, e passará a receber uma programação artística inteiramente gratuita, sempre das 16h às 00h. No comando da curadoria, a cantora Larissa Luz inaugura o espaço com o show Trovão, às 21h. Antes, quem abre a programação pela tarde é o coletivo feminino Time Punanny, que comanda o set list com a participação de DJs e MCs da cena local.

“A Casa é um espaço de trocas artísticas para uma aproximação com o público. E o verão é um ótimo momento pra gente trocar ideias, expandir nossos horizontes e nos fortalecer enquanto potência, buscando uma unidade. Afinal, a cidade está cheia de pessoas de lugares diferentes, interessadas em interagir e conhecer a cena artística local”, pontuou Larissa Luz, que traz um repertório com releituras de Elza Soares e Gilberto Gil, canções de Território Conquistado, além das músicas do seu terceiro disco solo, Trovão, marcado pela mistura de claves do candomblé com timbres eletrônicos.

Apoiada no conceito “inspiração e criatividade através da música”, a Casa Tropical Devassa destaca o protagonismo de artistas mulheres e reúne nomes da nova cena musical, expondo a variedade de estilos e ritmos que têm sido produzidos na cidade atualmente, e como eles se conectam com a produção nacional. Além de Larissa, as cantoras Nara Couto e Nêssa também se apresentam, na terça (11) e na quarta-feira (12), respectivamente, às 21h.

“Convidei Nara e Nêssa, porque são duas cantoras negras baianas contemporâneas, com estilos diferentes, que se conectam com o ancestral e com o futuro. Trazem uma visão feminina baiana rítmica, que me identifico e acredito”, destacou Larissa Luz, que faz participação especial nas duas apresentações.

Antes e após os shows, o Time Punanny recebe nomes como as DJs Belle, Bruxa Braba, Sica e Tia Carol, e as MCs Maya e Aurea Semiséria, com performances artísticas e discotecagem. E, na quinta (13), o coletivo feminino, sob o comando de Sista Kátia, promove um arrastão musical com seu carrinho de café estilizado do deck da Praia da Paciência até o Lalá, com discotecagem de Bieta e pocket show com Mis Ivy.

O espaço ainda receberá a ocupação gastronômica Casa Cuca, da chef paulista Katia Lyra, com cardápio elaborado com ingredientes das feiras tradicionais do centro de Salvador. O acesso a Casa é gratuito, mas sujeito à lotação do espaço e exclusivo para maiores de 18 anos.

Serviço: Casa Tropical Devassa (Lálá Casa de Arte | Rio Vermelho), 10 a 13 de fevereiro, das 16h às 00h.

Programação: