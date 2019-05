Larissa Luz lança Trovão durante 'ritual baile' no Pelourinho

Depois de conquistar território, Larissa Luz ressurge como um trovão na cena musical brasileira. Foi esse o nome, inclusive, que ela escolheu para batizar seu terceiro disco solo, cujo lançamento acontece amanhã (9), na Praça Tereza Batista, antes mesmo de chegar às plataformas de streaming. "Achei que precisava apresentar primeiro para as pessoas de Salvador, em um lugar que carrega tanta história como o Pelourinho. Quero fazer do disco uma imersão, uma experiência, que está para além da audição. As coisas estão tão aceleradas, que a gente não dá a devida atenção às coisas, mesmo quando separamos um tempo para ouvir um disco no trabalho ou em casa. Tudo é muito atropelado. Será uma boa experiência para quem está disposto a viver e sentir a música", ressalta.

"Quando a música bate no corpo, em um show ao vivo, a sensação é muito diferente do álbum. Tem dança, pessoas, cheiros, luzes, figurinos, projeções. É um ritual", sintetiza.

(Foto: Divulgação)

Larissa constrói um “ritual baile”, conectando sublime e terreno. Juntou-se a Rafa Dias, produtor do ATTOOXXA, para construir a sonoridade precisa, cheia de referências eletrônicas e percussivas. "Rafa está fazendo coisas incríveis em Salvador, é muito conectado com o futuro, com a galera jovem. Chamei ele para trazer um lado mais pop, uma conexão com presente e futuro, um link com a história ancestral e o futurismo. O resultado ficou bem louco", adianta, ao dizer que a música é para bater no corpo, tradução viva de um efeito de um trovão, de uma descarga elétrica na pista. “Trovão é força, é raio de luz, é Xangô, justiceiro, ecoa, anuncia, é energia... é Iansã, sou eu!”, define.

O disco só chega às plataformas digitais no dia 17 de maio, mas hoje o single Gira será lançado junto a um clipe dirigido por Heitor Dhalia e com roteiro assinado pela própria Larissa Luz. A cantora conta que buscou traduzir em imagens um manifesto contra qualquer pensamento que discrimina as práticas regisiosas de origem africana. "Fiz pensando essa ideia de mostrar elementos do xirê e dos ritos presentes nas religiões de matriz africana, mas de uma forma contemporânea e desconstruída. O movimento é base do elemento de transe e da humanização das divindades. E tudo é uma celebração da nossa emancipação e crescimento", comemora.

O single e o clipe dizem muito sobre o álbum, se mostrando como um belo e potente cartão de visitas para Trovão. Produzida por Rafa Dias, Gira é composta em parceria com Bia Ferreira e Doralyce. Larissa, aliás, escalou um time feminino de compositoras para colaborações inéditas, composto ainda por Flávia Coelho e Ellen Oléria.

(Foto: Carol Garcia/ GOVBA)

Chamar mulheres para compor, dançar e integrar a banda foi também uma linha mestra do trabalho. "Estou falando de ancestralidade, de candomblé, queria essa energia feminina fundamental para a religião. Todas são mulheres que admiro e que têm a força que o disco traz, uma energia visceral. Com todas elas eu já tinha algum tipo de relação", conta.

Relação que ela também mantém com os cantores convidados, que emprestam suas vozes a algumas canções - além de Ellen Oléria, Luedji Luna e Lazzo Matumbi. "Lazzo tem algo ancestral naquela voz, Luedji é uma curandeira, totalmente inserida nesse contexto afro-religioso e espiritual, Ellen também eu vejo muito desse modo, quando a vi cantar pela primeira vez senti uma energia de cura", relembra.

A dança é outro elemento constitutivo de Trovão. "A nova cena da Bahia tem usado a dança como forma de protesto, de emancipação. A Bahia sempre foi isso, sempre foi muito movimento, e eu vejo o movimento como um desencadeador de transformação. Tenho caminhado para entender como essa força pode chegar às pessoas. As grandes divas internacionais se comunicam dessa forma, transpondo com facilidade a barreira da linguagem", comenta.

(Foto: Divulgação)

Larissa refere-se ao resultado como uma "macumba pop", na qual claves do candomblé se misturam a timbres eletrônicos. E não há nada de problemático nisso. "Acho que tudo tem que ser feito de forma respeitosa. Perdemos duas ialorixás esse ano, duas mulheres importantes nesse cenário. Vimos uma tentativa de aprovação de uma lei que criminalizava o sacrificio de animais em rituais do candomblé.Durante muito tempo a gente teve que se esconder, viu terreiros sendo invadidos, sentimos vergonha de fazer as cosias que faziam parte dos nossos rituais. Quando a gente traz isso para o palco, para a arte, é uma forma de autoafirmar, de ir contra esse movimento do racismo religioso que é tão agressivo", defende, ao lembrar que ainda hoje o termo macumbeiro é usado de forma pejorativa.



Salvador é o pontapé para turnê, que em junho chega a São Paulo. "Tinha que ser aqui a abertura do ciclo, como um ritual mesmo. Fincar os pés nas raízes e pedir as bençãos", diz.

Serviço

O QUÊ: Show de lançamento do álbum Trovão – Larissa Luz

QUANDO: 9 de maio, às 20h

ONDE: Largo Tereza Batista, Pelourinho

QUANTO: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia entrada) – à venda pelo site http://www.sympla.com.br