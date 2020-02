Larissa Luz, Luedji Luna e Xênia França comandam Trio Respeita as Minas

Pelo quarto ano consecutivo, o O Trio Respeita As Minas volta ao Carnaval unindo levando à festa a boa música e a conscientização sobre o respeito ao corpo das mulheres em sua diversidade. Neste Carnaval, o desfile sem cordas acontecerá no sábado (22), às 23h, no Circuito Barra-Ondina, puxado pela Aya Bass, o encontro das cantoras Larissa Luz, Luedji Luna e Xênia França.

De acordo com Larissa Luz, diretora artística do projeto, as Aya Bass reverenciarão as cantoras negras de todo o Brasil. “Vamos fazer um repertório que prestará uma homenagem a vozes negras femininas de diferentes gerações, estados, referências estéticas. Vamos explorar um universo vasto da música negra feita por mulheres, que vão desde Beyoncé ao Ilê Aiyê, passando por Dona Onete, Elza Soares, Alcione, Lecy Brandão, Ludmilla, MC Carol” explica a artista.

O trio coloca no centro da discussão do Carnaval a questão do assédio sexual, bastante frequente na festa. Juntamente com a saída do trio, uma série de materiais educativos sobre o enfrentamento a violência contra a mulher serão distribuídos, conscientizando sobre assédio e o cultivo de posturas amigáveis no ambiente da festa, onde há expressão da sexualidade e do afeto, sem precisar evocar o uso força ou causar constrangimento.

No formato Aya Bass as três se unem para celebrar o poder das mulheres negras na música popular baiana, cuja estreia se deu no verão de 2019, quando também puxaram o trio Respeita As Minas. As artistas também se apresentaram juntas na prévia brasileira do Afropunk Festival. O nome que faz reverência ao termo yorubá Ayabas, que significa mãe rainha e designa às orixás femininas.

Nesta quarta (19), às 17h, será aberta a Casa Respeita As Minas, localizada na Rua das Laranjeiras n°2 – Centro Histórico, com uma apresentação de Larissa Luz e da Banda Didá. Neste espaço, a Secretaria de Políticas para Mulheres do Estado da Bahia realizará atendimento de orientação às mulheres durante os dias do Carnaval, mas a partir de março serão realizadas performance, apresentações artísticas e culturais, pockets shows, oficinas para o público feminino, debates, lançamento de livros, gravação de programas, entre outras atividades.

O Trio Respeita as Mina é uma iniciativa da Maré Produções em parceria com a Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia (SPM-BA), com patrocínio da Bahiatursa e Bahiagás.