Larissa Luz se junta ao 'Saia justa', do GNT, após mudança no elenco

O 'Saia Justa', do GNT, terá uma nova baiana a partir do dia 30 de março. A cantora Larissa Luz fará parte da nova bancada após uma reformulação no elenco do programa.

Segundo a colunista Patrícia Kogut, Mônica Martelli, Gaby Amarantos e Pitty - que, assim como Larissa, também é de Salvador - estão de saída. No lugar das três, Sabrina Sato e Luana Xavier se juntam a Larissa na nova formação. O programa segue sob o comando de Astrid Fontenelle.

"O GNT, ao se propor a abrir conversas, avança na diversidade e reafirma a sua brasilidade. Sabrina, Luana e Larissa demonstram a pluralidade da mulher brasileira. Com histórias tão diferentes, temos certeza que ao revelarem suas opiniões e personalidades, estarão acrescentando outros pontos de vista ainda não vistos pela audiência ao longo desses anos. E garantimos leveza e bom-humor, característica da liderança da Astrid", comenta Daniela Mignani, diretora do canal.

Nas redes sociais, Larissa Luz comemorou o novo desafio como apresentadora. "Estou muito feliz em fazer parte do novo time do Saia Justa! Uma das minhas brincadeiras preferidas de criança era apresentar programa. Vou me divertir! Ainda mais do lado dessas 'tchucas': Astrid fontenelle, Sabrina Sato e Luana Xavier", escreveu no Instagram.

Ainda segundo a colunista, a troca do elenco ocorreu de forma amistosa, sem nenhum desentendimento. As atuais debatedoras seguiram com projetos pessoais, Gaby está no ar na novela "Além da ilusão", Mônica terá um novo projeto no GNT e Pitty focará apenas na sua carreira musical.