Larissa Luz será substituta de Margareth Menezes no bloco 'Os Mascarados'

O bloco 'Os Mascarados' já tem uma nova comandante. No Carnaval de Salvador 2023, quem herdará a responsabilidade será a cantora Larissa Luz. Ela vai substituir Margareth Menezes, que anunciou a saída do bloco após se tornar Ministra da Cultura.

"Fiquei muito emocionada, porque Maga, desde o começo, desde quando entrei no Ara Ketu, que ela segura na minha mão. Ela é referência e acolhimento desde o princípio para mim. Então me sinto muito agraciada de ter esse suporte e esse carinho dessa musa, dessa rainha", disse Larrisa em entrevista ao Bahia Meio Dia.

Margareth estava à frente do bloco desde a sua criação, em 1999. Um dos mais tradicionais da folia baiana, ele desfila sempre em dia de quinta, no circuito Barra/Ondina. A atual ministra chegou a se afastar do bloco em 2020, mas retornou em 2019.

Além de Margareth, já puxaram 'Os Mascarados' a Banda Mascarados e a cantora Márcia Castro, além de atrações especiais como Gaby Amarantos, Maria Gadu, Magary Lord, Preta Gil, Márcia Freire, Edson Cordeiro, Sandra de Sá, Elba Ramalho e Lenine.