Larissa Manoela comemora sucesso mundial do filme Modo Avião na Netflix

Em seu primeiro filme para a Netflix, Larissa Manoela conquistou a façanha de ser protagonista da produção em língua não inglesa mais vista na plataforma de streaming atualmente.

Em Modo Avião, a jovem atriz de 19 anos vive uma digital influencer que tem seu acesso ao celular bloqueado pelos pais. Seu contrato com a plataforma é de três longas e, em breve, ela começa a gravar Lulli, sua segunda produção.

Recentemente, ela também foi contratada pela TV Globo e vai estrear em uma novela no segundo semestre. Mas em entrevista a Robson Gomes, do Jornal do Commérciok, Larissa fala sobre sua experiência inicial na empresa de streaming. Confira bate-papo completo.

Como o filme Modo Avião chegou até você?

Modo Avião foi um dos tantos argumentos que recebi, e que a Netflix analisou que seria bacana eu interpretar. Foram muitos argumentos e roteiros. Modo Avião é um roteiro mexicano, que fala de um assunto muito atual. É uma linguagem mundial, sobre algo tão presente na vida de todo mundo hoje (a dependência online).

Como foi a preparação para interpretar uma influencer digital no longa?

A Ana me surpreendeu muito porque ela tem uma evolução muito positiva no filme. Então, o preparo para ela foi um desafio porque eu também vivo um pouco dessa dupla realidade, mas de forma diferente, porque ela vive isso de uma forma tão intensa: ela dirige enquanto usa o celular. Mas eu uso a internet com muita consciência, redes sociais, porque eu sei o tempo da vida real. Tivemos uma semana de preparação antes das gravações.

Quais são os retornos que você está recebendo do público?

Estou recebendo muitos comentários positivos, tanto de fãs e pessoas que não me acompanhavam e agora passaram a acompanhar, quanto da família e dos amigos. Estão todos muito empolgados e eu mais ainda. Receber esse reconhecimento do público é muito gratificante.

Neste filme você contracena com o cantor Erasmo Carlos, que interpreta o seu avô. Como foi trabalhar com ele?

Desde o primeiro encontro, o Erasmo foi muito querido. Ele já chegou dizendo que não sabia muito bem atuar, mas estava disponível para poder aprender, já que ele dominava o canto. Falei que ele não precisava se desculpar e podia contar comigo para fazer uma troca legal para trazer com a Ana e o Germano uma relação bacana de avô e neta para fazer crescer isso ao longo do filme. Tivemos um contato muito especial e isso fez com que nós criássemos um laço forte de amizade.

Você está lidando diretamente com o universo do streaming. Como é lidar com este novo tipo de mercado?

Eu já era muito fã da Netflix. Já consumia a plataforma há uns anos e sempre tive aquele vontade de atuar em um produto deles. Quando veio o convite fiquei extremamente feliz, aceitei prontamente. É um grande prazer fazer parte desse time, e desse elenco mundial da Netflix.

Para você, qual a maior mensagem do filme Modo Avião?

Acho que é saber dosar a vida virtual e a vida real. É ver como é importante ter a consciência de valorizar o que temos de mais bonito, puro, sincero, verdadeiro, e ser sempre de verdade.

*Matéria originalmente publicada no Jornal do Commércio, parceiro do CORREIO pela Rede Nordeste