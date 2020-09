Larissa Manoela, Felipe Castanhari e Netflix: entenda essa mistura

Num ano em que pais e filhos estiveram mais juntos, ainda que de forma não-planejada, a Netflix aproveitou para propor uma nova ideia voltada para o mês das crianças. A partir do próximo domingo (4), estará no ar a Estação N - A Feira de Ciência da Netflix. A plataforma é gratuita e promete reunir talentos da Netflix e influenciadores como Larissa Manoela, Felipe Castanhari, Manual do Mundo, Grandes Pequeninos e muitos outros com experimentos científicos e atividades imersivas para todos se divertirem e aprenderem juntos no universo das séries e filmes favoritos.

Ao todo, serão 12 astros em 3D e 360 graus, cada um representando um título original Netflix. Em cada planeta, as crianças e suas famílias serão recebidas por uma pessoa muito especial: influenciadores e talentos Netflix ligados ao universo infantil, com quem as crianças já têm uma forte conexão nas redes sociais, no cinema ou na TV.

Além das boas-vindas à Estação N, eles ainda falam sobre a série ou filme de cada planeta e comandam uma experiência para todos brincarem e aprenderem juntos. Dessa forma, as crianças têm como curtir ainda mais os títulos que gostam e tem a chance de aproveitar um conteúdo exclusivo de seus influenciadores e artistas favoritos.

Quem dá as boas-vindas ao planeta de Go! Go! Cory Carson é o Minuto da Terra, comparando o funcionamento interno de um carro ao do corpo humano. A programação segue com Super Monstros em Ação, onde o contador de histórias João Acaiabe narra as travessuras de dois monstrinhos.

Em Motown Magic, os Grandes Pequeninos cantam e dançam uma das músicas principais da série. Já em Carmen

Sandiego, a influenciadora Cacai Bauer dá dicas de como aproveitar com estilo os territórios por onde passa essa misteriosa heroína, enquanto em Jurassic World: Acampamento Jurássico, Iberê Thenório, do Manual do Mundo, mostra como criar um fóssil humano.

O Gato Galáctico entra no planeta de O Chefinho para explicar o que é volume e como funciona essa medição com água colorida. Em Julie and the Phantoms não poderia faltar uma atividade com muita música: para isso, a atriz Larissa Manoela lança o #neonchallenge, famoso nas redes sociais por estimular a dança como se as pessoas fossem esqueletos coloridos. Como não poderia deixar de ser, Felipe Castanhari é o representante de Mundo

Mistério, em um vídeo cheio de aprendizados sobre ciência.

A cantora Priscilla Alcantara, que dá voz à música-tema da animação inédita A Caminho da Lua, avisa sobre uma surpresa no planeta que corresponde ao título, que acontecerá a partir do dia 23 de outubro, quando o filme será lançado na Netflix.

Já Criando Dion conta com o reforço da influenciadora Xan Ravelli para explicar o que é uma aurora boreal e ensinar como é possível criar uma em casa. Em Klaus, Talita e Leo, os pais dos Bes, cozinham juntos uma deliciosa receita de biscoitos natalinos. E, para aumentar ainda mais o mistério em torno de Enola Holmes, a TikToker Van Bonandi desvenda enigmas, desafiando as leis da Física.

Para continuar desfrutando do entretenimento em família promovido pela plataforma, uma coleção especial da Estação N - A Feira de Ciências da Netflix estará disponível em netflix.com/estacaoN. Por lá, será possível conferir e assistir a todos os conteúdos originais da Netflix selecionados para fazer parte da feira.