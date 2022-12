Lateral Alex Telles machuca o joelho e deixa o campo chorando

A bruxa está solta na Seleção Brasileira. O Brasil pode ganhar mais um desfalque por questão médica na Copa do Mundo. Nesta sexta-feira (2), o lateral esquerdo Alex Telles machucou o joelho, deixou o campo chorando e preocupa para a sequência do Mundial.

Alex Telles já estava substituindo Alex Sandro, lateral titular que lesionou o quadril na vitória contra a Suíça e está em tratamento. Atualmente o departamento médico brasileiro conta ainda com Neymar e Danilo, ambos sofreram entorses no tornozelo durante a estreia contra a Sérvia.

Telles iniciou o tratamento com gelo no joelho esquerdo ainda no banco de reservas. Os médicos da Seleção devem observar o quadro do jogador antes de realizar algum tipo de exame.

Na partida contra Camarões, Tite improvisou o zagueiro Marquinhos na lateral esquerda, já que ele não tinha no banco de reservas um jogador de origem para a posição.