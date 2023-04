Lateral do Bahia, André é convocado para a Seleção Brasileira sub-20 

O lateral direito André, do Bahia, foi convocado pelo técnico Ramon Menezes para a série de amistosos que a Seleção Brasileira sub-20 realizará como parte da preparação para a Copa do Mundo da categoria, que será disputada em maio.

Entre os dias 15 e 27 de abril, o Brasil disputará três partidas amistosas na cidade de Jerez de La Frontera, na Espanha. Os adversários serão República Dominicana, Iraque e outro que será definido entre Uzbequistão e Senegal.

Assim, o lateral não estará à disposição para os jogos do Bahia contra Red Bull Bragantino e Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, e o segundo duelo contra o Volta Redonda, pela Copa do Brasil.

André tem sido figurinha carimbada na Seleção Brasileira sub-20. Em fevereiro ele foi campeão Sul-Americano com a equipe. A Copa do Mundo sub-20 seria disputada na Indonésia, mas saiu do país e ainda está sem sede. A Argentina é cotada para receber a competição.