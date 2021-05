Lateral Gabriel Inocêncio pode ser o novo reforço do Vitória

O Vitória pode anunciar em breve a contratação do lateral direito Gabriel Inocêncio. O jogador de 26 anos era esperado nesta terça-feira (18) na Toca do Leão. A informação foi divulgada pelo presidente do Vitória, Paulo Carneiro, através de áudio compartilhado em aplicativo de celular.

A assinatura do contrato depende de parecer do departamento médico do clube. Gabriel Inocêncio será avaliado para identificar se está com o joelho lesionado. De acordo com o dirigente rubro-negro, o atleta teve um “problema de menisco” na última partida pelo São Bento, clube que defendeu no Campeonato Paulista.

"Está chegando hoje o lateral direito Gabriel", anunciou Paulo Carneiro. "A gente vai fazer um exame médico, porque, no último jogo, ele teve um problema de menisco. Se for uma cirurgia rápida, a gente vai cuidar dele, para que, em 15, 20 dias, ele esteja à disposição de Rodrigo", completou.

Em 2020, Gabriel Inocêncio defendeu o Monte Azul, na segunda divisão do Campeonato Paulista, e o Boa Esporte, na Série C do Brasileiro. Na atual temporada, ele fez 10 jogos pelo São Bento, sendo oito como titular, e marcou um gol. A última vez que ele esteve dentro das quatro linhas foi no dia 9 deste mês, na derrota por 2x0 para o Santos.

Atualmente, o Vitória tem três laterais direitos no elenco. Raul Prata, Van e Cedric, que vem sendo mais utilizado como volante.