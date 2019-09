Lateral Marcinho, do Botafogo, vai substituir Danilo na Seleção

A lista de convocados de Tite para os amistosos que a Seleção Brasileira vai fazer no mês de outubro vai ganhar uma nova peça. Depois de perder o lateral-direito Danilo, que se machucou defendendo a Juventus, o treinador escolheu Marcinho, do Botafogo, como substituto.

Na Seleção Brasileira, Marcinho vai disputar posição com o veterano Daniel Alves. No mês passado, quando enfrentou Colômbia e Peru, Tite chamou Fagner, do Corinthians. Dessa vez o jogador acabou preterido.

O último jogo de Marcinho com a camisa do Botafogo foi na quarta-feira (25), na Fonte Nova, quando o alvinegro foi derrotado pelo Bahia por 2x0.

O Brasil entra em campo no próximo dia 10, no estádio Nacional de Cingapura, quando enfrenta o Senegal. Três dias depois o adversário será a Nigéria, no mesmo local. Por conta das partidas, Marcinho deve desfalcar o Botafogo nas partidas contra Goiás, Palmeiras e Vasco, todas pelo Campeonato Brasileiro.