Lateral que foi afastado por vibrar com Flamengo enfrenta o Bahia

O lateral-direito Guga, que foi excluído do jogo do Atlético-MG contra o Athletico-PR no domingo por ter publicado um vídeo em que comemorava o título do Flamengo na Copa Libertadores, foi reintegrado ao elenco atleticano e relacionado para enfrentar o Bahia nesta quarta-feira (27), às 21h, na Fonte Nova.

Guga gravou um vídeo no Instagram no qual pediu desculpas à torcida do Atlético-MG pelo ato. O jogador de 21 anos, que nasceu no Rio de Janeiro, foi comprado do Avaí após se destacar na Série B do ano passado. "Eu estou vindo aqui, primeiramente, para pedir perdão para vocês, torcedores, à instituição do Atlético e ao grupo. Vim aqui assumir o meu erro. Estava em uma brincadeira entre amigos e familiares e errei ao postar o vídeo. (...) Vou fazer de tudo para reverter essa situação e sei que só posso fazer isso dentro de campo. Estou vindo aqui de coração pedir perdão, pedir desculpas, sei que errei, sei que vai ser difícil. Mas farei de tudo para reverter isso", disse o jogador. No entanto, ele começará na reserva de Patric, como já vinha acontecendo nas partidas anteriores.

Apesar de não serem clubes do mesmo estado, o Atlético tem uma rivalidade histórica com o Flamengo por causa de um confronto entre os dois justamente na campanha do primeiro título de Libertadores do time carioca, em 1981. O jogo terminou com cinco jogadores do Galo expulsos pelo árbitro José Roberto Wright e consequente W.O. a favor do Flamengo, que avançou à segunda fase.

Escalação

A principal dúvida do técnico Vagner Mancini está no meio de campo, entre o volante Ramon Martínez e o meia Otero, o que implica na opção pelo esquema 4-1-4-1 ou pelo 4-2-3-1. Com isso, a escalação deve ter Cleiton; Patric, Igor Rabello, Réver e Fábio Santos; Ramón Martínez (Otero), Jair, Luan, Cazares e Marquinhos; Di Santo.

Os zagueiros Réver e Igor Rabello e o volante Jair voltam ao time após cumprirem suspensão. Pelo mesmo motivo, o volante Zé Welison, ex-Vitória, deixa a equipe.

O Atlético está em 13º lugar, com 41 pontos, três a menos que o Bahia e cinco à frente do rival Cruzeiro, que abre a zona de rebaixamento.