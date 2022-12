Latino faz procedimento e internauta diz que "parece diabo de Auto da Compadecida"

O cantor Latino resolveu aderir um novo visual e se submeteu a um rejuvenescimento facial. O músico carioca realizou os procedimentos com a dermatologista Caroline Pereira em São Paulo e, segundo o colunista Léo Dias, teria gastado em torno de R$ 30 mil. Mas é bem provável que o artista tenha feito uma permuta com a clínica, como costuma acontecer nestes casos.

A médica informou ao jornalista que realizou um preenchimento, usou toxina botulínica e fios com técnica do Fox Eyes para abertura do olhar e elevação da sobrancelha, algo que tem sido muito buscado por homens na clínica paulistana, segundo a especialista.

A médica destacou ainda que o principal objetivo deste procedimento é “deixar o paciente mais jovem sem mudar as característica naturais”. Mas, como é bem recente, Latino está muito diferente da imagem a que o público se acostumou.

Tanto que nas redes sociais muita gente não perdoou e já começaram as piadas e comparações bizarras no Twitter. Houve até que o chamasse de "Jason Momoa da Shopee", em referência ao ator de Aquaman. Até ao demônio do filme O Auto da Compadecida ele foi comparado, como fez @leticiaslima no Twitter. E teve também quem visse semelhança com o carnavalesco Clóvis Bornay.