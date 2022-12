Latrocínio: imagens mostram momento em que corretor é morto em Itapuã

As câmeras de segurança da Rua Olindina registraram o momento em que o corretor de imóveis Vitor Ferreira Abud, 44 anos, foi morto durante um assalto. O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira (15), por volta das 6h.

Nas imagens, Vitor aparece próximo ao carro, e parece lavar o rosto. Depois, ele segue até o veículo e fica próximo à porta do motorista, que está aberta. Por trás do carro, surge o assaltante, que o aborda. Os dois entram em luta corporal e o bandido atira.

Vitor cai no chão, já baleado. O bandido sai correndo, volta, tenta entrar no carro, e depois pega alguns pertences dentro do veículo e revista o corretor, que já está baleado. Depois, ele aponta a arma para pessoas que estariam se aproximando do local e sai correndo.

Câmeras de ruas próximas também registraram a fuga do assaltante, que entra em um carro vermelho, que estava estacionado em uma rua próxima.

Policiais militares da 15ª CIPM foram acionados para atender a ocorrência e encontraram Vitor já morto. Os militares acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realização da perícia e remoção do corpo.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes do DHPP estão em campo levantando mais informações sobre o ocorrido, buscando imagens que possam auxiliar na investigação e realizando diligências para identificar e localizar o suspeito.

Caminhada na praia

Vitor era morador do bairro e tinha o hábito de ir ver o mar todos os dias, enquanto aguardava corrida por aplicativo, e depois mandava mensagens para os amigos falando sobre a maré do dia. "Um cara trabalhador, correria. Volta e meia a gente vê acontecer, mas quando é com alguém próximo que a ficha cai", disse um amigo, que não quis se identificar.

(foto: Acervo pessoal)

Familiares que estiveram no local do crime para acompanhar a perícia estavam extremamente abalados com a situação. "Ele era muito querido, muito família, e infelizmente fomos acometidos por essa fatalidade. É uma estupidez, chega a ser abrupto o ser humano tirar a vida do outro para roubar uma corrente, alguma coisa", disse Ézio Carvalho, tio da vítima.