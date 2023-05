Laudo aponta que plenário da Câmara de Porto Seguro pode desabar

A estrutura do plenário da Câmara de Vereadores de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, corre o risco de desabar. O laudo que confirma o dano na estrutura foi apresentado nesta quarta-feira (17) pela Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e engenheiros independentes.

Segundo os técnicos, a construção é antiga e, por conta da rachadura, há risco de desabar. Segundo a Câmara, o imóvel será reformado. Até a conclusão da obra, as sessões serão realizadas na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O atendimento ao público será realizado no prédio anexo ao plenário, onde ficam os gabinetes e a parte administrativa da Câmara.

O plenário, que fica no 1º andar do prédio, foi interditado no dia 4 de maio após um forte estrondo durante uma sessão ordinária. Uma rachadura foi localizada na laje daquela Casa e, por medida de segurança, a sessão foi finalizada e o local evacuado.

Em nota, a Câmara informou que apesar de ter uma grande quantidade de pessoas no local, o Plenário da Câmara não excedia sua capacidade.