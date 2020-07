Laurent Blanc é o favorito para treinar Barcelona, diz jornal

O técnico Laurent Blanc pode assumir o Barcelona em caso de demissão do atual treinador, Quique Setién. É o que afirma o jornal L'Équipe que, nesta quarta-feira (22), garantiu que o francês é considerado o favorito para o cargo no clube catalão. Segundo o periódico, Blanc teria prestígio com a diretoria do time.

Outro jornal, o Mundo Deportivo, da Espanha, já havia divulgado, na semana passada, que o nome de Blanc tinha sido oferecido ao Barça.

O francês é figura conhecida no time catalão, onde atuou como zagueiro entre 1996 e 1997. Ele ainda foi companheiro de Eric Abidal, diretor técnico do Barcelona, na seleção da França. Não seria a primeira vez, aliás, que Abidal tenta emplacar o colega como treinador do clube, segundo o L'Équipe.

Ainda em sua carreira como jogador, Blanc defendeu a seleção francesa oor onze anos, entre 1989 e 2000, e foi campeão da Copa do Mundo de 1998. Se aposentou em 2003, no Manchester United.

Em 2007, começou sua carreira como técnico, no Bordeaux. Entre 2010 e 2012, comandou a seleção da França. E, em 2013, assumiu o cargo no Paris Saint-Germain, onde ficou até 2016. Desde então, não foi treinador de qualquer outra equipe.

Como técnico, ele faturou quatro vezes o Campeonato Francês, duas vezes a Copa da França, quatro vezes a Copa da Liga Francesa e cinco vezes a Supercopa da França.

De acordo com o L'Équipe, o vínculo de Blanc com o Barça seria curto. Ele assumiria após o término da Liga dos Campeões e deixaria o cargo em meados do ano que vem, para a chegada de Xavi, hoje técnico do Al-Sadd, do Catar.