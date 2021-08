Lauro de Freitas autoriza funcionamento do comércio de rua aos domingos

A prefeitura de Lauro de Freitas autorizou o funcionamento de lojas de varejo de rua também aos domingos, das 7h às 19h. A decisão, prevista

em decreto publicado no Diário Oficial do Município (DOM) de Lauro de Freitas da última quarta-feira (25), já começa a valer a partir deste final de semana. Nestes estabelecimentos, assim como em shopping centers e centros comerciais, está autorizado o uso de provadores, desde que os mesmos sejam desinfetados frequentemente com álcool 70%.

No município está em vigor a fase três de flexibilização de atividades econômicas, que libera o funcionamento de templos religiosos e igrejas, contanto que utilizem apenas 50% da capacidade de público do local. Segue suspensa a realização de eventos e atividades com a presença de público superior a 300 pessoas. Também está proibida a realização de shows, festas públicas ou privadas com sonorização, inclusive com equipamentos denominados paredões.

Atividades esportivas podem ser realizadas no município, desde que ocorram sem a presença de público e com todos os protocolos de proteção e prevenção à COVID-19. Mesmo com o avanço da vacinação em Lauro de Freitas, que já conta com 85,7% do público-alvo desta primeira etapa vacinado com a primeira dose de algum dos imunizantes contra COVID-19, ainda é necessária a manutenção das medidas de proteção para evitar o avanço da doença.

A íntegra de todos os decretos publicados pela gestão municipal desde o início da pandemia do novo coronavírus podem ser consultados no site da Prefeitura neste link https://www.laurodefreitas.ba.gov.br/2021/decretos. No site também são atualizados diariamente os dados do boletim epidemiológico. Até esta quarta-feira, Lauro de Freitas registra o número de 74 casos ativos para a COVID-19. Desde o início da pandemia, 511 perderam a vida em função do agravamento da doença.