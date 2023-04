Lauro de Freitas discute força-tarefa nas escolas após boatos sobre ataques

A Prefeitura de Lauro de Freitas se reuniu com Companhias Independentes da Polícia Militar, a Polícia Civil, além do policiamento da Região Metropolitana (CPRMS), nesta segunda-feira (10), para tratar discutir a implantação de uma força-tarefa de segurança nas escolas públicas e privadas do município.

A reunião ocorreu após a circulação de notícias falsas sobre atentados às Escolas Estaduais Bartolomeu de Gusmão e Américo Simas, ambas localizadas em Lauro. A Prefeitura e a força policial estão tomando "medidas cabíveis" para coibir fake news, com monitoramentos permanentes.

Após o início dos boatos, a Secretaria Municipal de Educação de Lauro de Freitas solicitou apoio à Guarda Municipal e à Polícia Militar para averiguar a situação e aumentar a segurança nas escolas. A medida conta ainda com a disponibilização do efetivo da ronda escolar em um plano de ação preventiva.

As aulas seguem normalmente nas escolas citadas, mas a recomeção é que os professores só liberem as crianças com presença ou autorização dos pais.

Durante a reunião desta segunda a a prefeita Moema Gramacho informou que a força-tarefa em discussão está dentro da "Campanha da Cultura da Paz e Não à Violência" e visa medidas preventivas e investigativas. “As ações buscam garantir o combate às impunidades relacionadas a todas as formas de violências e, em especial, aos tipos das últimas violências que foram perpetradas em outros locais fora da Bahia, que ceifaram vidas e deixaram ameaças às vidas de crianças e adultos, em escolas e espaços de saúde", disse.

Participaram da reunião o Coronel Sérgio Simões (CPRMS), o Major Márcio Pitangueira (52ª CIPM), o Major Enaldo Jr (81ª CIPM), o Delegado Civil Dr. Joelson Reis (23ª Delegacia de Polícia Civil), além dos Secretários Lula Maciel (GAPRE), Vânia Galvão (SEMED), Deize Marize (SEPADHIR), Cesar Augusto (SESA), representantes da SMSP e SEMDESC e o vereador Edvaldo Palhaço- Pres. da Comissão de Educação da Câmara Municipal.