Lautaro e Lukaku brilham e Inter de Milão atropela Milan por 3x0

A promessa de um duelo equilibrado no clássico entre Inter de Milão e Milan não se cumpriu. Neste domingo (21), o time de Antonio Conte atropelou a equipe comandada por Stefano Pioli no San Siro, fez 3x0 e abriu boa vantagem na liderança do Campeonato Italiano. O argentino Laurato Martinez foi nome do jogo com dois gols e o belga Lukaku fechou a vitória categórica

Líder da liga italiana desde a rodada passada, a Internazionale agora ampliou a diferença na ponta em relação ao vice-líder Milan para quatro pontos. São 53 contra 49 o arquirrival. Válido pela 23ª rodada da Serie A, este foi o terceiro Derby della Madonnina da temporada, com a segunda vitória para a Inter.

Em grande fase, o time nerazzurri tem sido consistente, emplacado resultados positivos em sequência e reforçou que será difícil tirá-lo da primeira colocação. Já a equipe rossonera, que liderou o torneio por várias rodadas e ficou invicta por 27 jogos, considerando também a temporada passada, passa pelo pior momento no ano e não mostra mais a eficiência que o levou a permanecer no topo da tabela por meses.

No San Siro, a Inter contou com grande atuação de sua dupla de ataque para dominar e vencer o rival com autoridade. Lukaku e Lautaro Martínez foram os destaques do jogo e comandaram o triunfo. O belga deu a assistência para o argentino abrir o placar de cabeça aos quatro minutos do primeiro tempo.

Os primeiros 45 minutos foram foi de domínio do time de Conte, que teve menor posse de bola, mas finalizou mais vezes e foi mais perigoso, com oito finalizações contra quatro do Milan, que não contou com o brilho costumeiro de Ibrahimovic. O astro sueco foi bem marcado e teve atuação apagada.

No segundo tempo, a Inter ampliou a superioridade e sacramentou o triunfo com dois gols em um intervalo de nove minutos. Depois de levar três sustos e ser salvo por Handanovic, que fez duas lindas defesas em cabeceios de Ibrahimovic e depois apareceu para defender o chute de Calhanoglu de fora da área, o time nerazzurri contou com a eficiência no ataque que o rival não teve para ir às redes.

Aos 11 minutos, Eriksen encontrou Perisic na ponta esquerda. Ele tocou de primeira para o centro da área, onde Lautaro Martinez apareceu para desviar e balançar as redes novamente. Aos 20, depois de contra-ataque perfeito, Lukaku dominou no círculo central, invadiu a área e bateu de esquerda com força para fazer o terceiro e selar a vitória tranquila. O belga é o artilheiro do torneio, 17 gols. Ele e Lautaro somam 30 tentos em 23 rodadas e formam a dupla mais letal do futebol italiano.

Os gols sepultaram qualquer possibilidade de o Milan conseguir um resultado positivo. Com dificuldade na criação, a equipe do técnico Pioli trocou passes sem muita objetividade no fim e só criou uma oportunidade para diminuir o placar em finalização de Rebic defendida por Handanovic.

Também neste domingo, o penúltimo colocado Parma e a Udinese, 13ª na tabela de classificação, empataram em 2x2 no estádio Ennio Tardini.