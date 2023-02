Lavagem de Itapuã altera trânsito na região nesta quinta (9)

O trânsito passará por alterações temporárias na próxima quinta-feira (9) em vias dos bairros de Itapuã e Piatã para a realização da tradicional festa da Lavagem de Itapuã. A partir da meia-noite até as 19h serão interditadas a Rua Iemanjá (Piatã), pelo lado direito, e a Rua Paulo Afonso Baqueiro (Nova Brasília de Itapuã).

Será proibido o tráfego de veículos, entre 6h e 19h, na Avenida Octávio Mangabeira (no trecho a partir da Rua Iemanjá), na Praça da Sereia, Avenida Dorival Caymmi (no trecho compreendido entre a Praça da Sereia e o Banco do Brasil) e na Rua Aristides Milton (entre a Praça da Sereia e o acesso à Ladeira do Ibiama / Ladeira do Abaeté).

Os condutores que trafegam pelo trecho interditado acima com destino ao Centro podem usar o Viaduto Mário Andreazza, Avenida Luiz Viana (Paralela), Avenida Orlando Gomes e Avenida Octávio Mangabeira. Já motoristas com destino ao bairro de Itapuã, podem usar a Avenida Octávio Mangabeira seguindo pelo retorno em frente à guarita de acesso ao Estacionamento Sol Park, Avenida Octávio Mangabeira, Avenida Orlando Gomes, Avenida Luiz Viana (Paralela) e Avenida Dorival Caymmi.

A Rua Iemanjá terá sentido único, durante 6h e às 19h, em toda sua extensão. Já a faixa da Avenida Otávio Mangabeira que comumente é destinada para o fluxo no sentido Pituba funcionará em sentido duplo no trecho entre a Farmácia Drogasil e o Condomínio Casa Blanca.

Entre as 19h e as 22h também da quinta-feira (9), será proibido o tráfego e estacionamento de veículos na Rua Aristides Milton, Praça Dorival Caymmi, Rua Genebaldo Figueiredo, Rua João Peixe e Rua Arnaldo Francelino.

Condutores que circulam pelo trecho interditado com destino à Rua Professor Souza Brito, Jardim Encantamento, Loteamento Pedra do Sal, Alameda da Praia e região, terão como opção de tráfego: Avenida Dorival Caymmi, Rua Paulo Afonso Baqueiro, Ladeira do Mirante do Abaeté, Largo do Abaeté, Ladeira do Abaeté. Já os veículos provenientes da Rua Professor Souza Brito, com destino à Nova Brasília de Itapuã, terão como opção de tráfego a Ladeira do Abaeté, Largo do Abaeté, Ladeira do Mirante, Rua Paulo Afonso Baqueiro e Avenida Dorival Caymmi.

Serão instaladas Barreiras Fixas (BF), a partir das 4h, nas vias:

BF 01 - Avenida Octávio Mangabeira / Saída do Estacionamento do Casquinha de Siri;

BF 02 - Avenida Octávio Mangabeira / Rua Aristóteles da Costa Leal;

BF 03 – Avenida Octávio Mangabeira / Rua João da Silva Rego;

BF 04 - Avenida Octávio Mangabeira / Pirambeba;

BF 05 - Avenida Octávio Mangabeira / Rua Albacora;

BF 06 - Avenida Octávio Mangabeira / Rua Sargento Renato Santos;

BF 07 - Avenida Octávio Mangabeira / Rua Beiju Pira;

BF 08 - Avenida Octávio Mangabeira / Rua Palame;

BF 09 - Avenida Dorival Caymmi / Rua Genebaldo Figueredo – Hiper Boi;

BF 10 - Rua do Tamarineiro / Praça do Tamarineiro (antes da Coelba);

BF 11 - Rua do Tamarineiro / Ladeira do Abaeté;

BF 12 - Rua Aristides Milton / Praça Dorival Caymmi;

BF 13 - Travessa Genebaldo Figueredo / Rua do Gravatá;

BF 14 - Rua Aristides Milton / Rua João do Peixe (ao lado do Shopping Itapuã);

BF 15 - Rua Aristides Milton / Rotatória do Posto 12 (sentido Centro);

BF 16 - Avenida Dorival Caymmi (7° Centro de Saúde Prof. José Mariane).

Ocorrerão a instalação de Barreiras Móveis (BM), a partir das 6h nas vias:

BM 01 - Avenida Octávio Mangabeira (retorno para Avenida Orlando Gomes – em frente ao Cond. Sol e Maré);

BM 02 - Avenida Octávio Mangabeira / Rua Iemanjá (após o Atacadão);

BM 03 - Rua Aristides Milton / Rotatória do Posto 12 (em frente ao Hotel Luar de Itapuã);

BM 04 - Avenida Dorival Caymmi (em frente ao 7º Centro de Saúde Professor José Mariane);

BM 05 - Avenida Dorival Caymmi (2ª rotatória, sentido Itapuã).