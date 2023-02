Lavagem de Itapuã terá esquema especial de trânsito e transporte

A Prefeitura de Salvador montou um esquema especial de serviços, envolvendo diversas pastas e órgãos, para a tradicional Lavagem de Itapuã, que será festejada nesta quinta-feira (9). Entre as ações, estão as alterações no trânsito e transporte na capital baiana.

A Transalvador vai alterar o tráfego em vias dos bairros de Itapuã e Piatã, a partir da meia-noite até as 22h de quinta-feira (9). O tráfego de veículos estará proibido em locais como a Avenida Octávio Mangabeira (no trecho a partir da Rua Iemanjá), na Praça da Sereia, Avenida Dorival Caymmi (no trecho compreendido entre a Praça da Sereia e o Banco do Brasil) e na Rua Aristides Milton (entre a Praça da Sereia e o acesso à Ladeira do Ibiama / Ladeira do Abaeté).

Confira a programação da Lavagem de Itapuã que acontece nesta quinta-feira (9)

Entre as 19h e as 22h será proibido o tráfego e estacionamento de veículos na Rua Aristides Milton, Praça Dorival Caymmi, Rua Genebaldo Figueiredo, Rua João Peixe e Rua Arnaldo Francelino. A opção para os motoristas é seguir principalmente pelas avenidas Orlando Gomes e Luis Viana (Paralela).

Transporte

As linhas de ônibus que circulam no trecho da Lavagem do Bonfim terão o itinerário modificado entre Itapuã e Piatã, tendo como opções as avenidas Orlando Gomes, Luís Viana (Paralela) e Mãe Stella de Oxóssi.

Serão disponibilizados nove veículos de frota reguladora na Estação Mussurunga, das 16h30 à 0h, que podem ser utilizados pela equipe de fiscalização sempre que for necessário. Foram instalados dois pontos de táxi e mototáxi, um na Avenida Otávio Mangabeira e o outro próximo ao retorno da Avenida Dorival Caymmi.

Banho de mar

A Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) atuará com seis postos fixos e 17 agentes cobrindo todo o trecho a partir de Placaford até a Igreja de Itapuã, que é onde o cortejo se dispersa. Além disso, a Salvamar estará com o setor náutico em operação fazendo uso do bote, caso seja necessário, e fiscalizando todo o trecho para dar segurança ao evento.

Comércio informal

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) atuará com 24 agentes efetuando varredura na véspera da festa. No dia da lavagem, 90 prepostos estarão orientando os comerciantes informais durante todo o dia para que trabalhem em locais apropriados e permitam o trânsito de pedestres e veículos.

Saúde

Para garantir a assistência à saúde de baianos e turistas que participarão do evento, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) terá um esquema especial para a festa. As equipes que atuam na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Hélio Machado, localizada na Rua da Cacimba (atrás do Mercado Municipal de Itapuã), serão reforçadas para acolher as possíveis ocorrências provenientes do festejo.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também farão a cobertura da área para garantir agilidade dos atendimentos.

Iluminação

A Diretoria de Serviços e Iluminação Pública (Dsip) da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) deu início aos preparativos da festa realizando o reforço da iluminação com oito projetores em LED. A diretoria também terá equipe durante a festividade fazendo rondas pelo percurso para caso haja necessidade de reparos ou realização de algum serviço.

Poluição sonora

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) intensificará a fiscalização na região da Lavagem, com o objetivo de combater a poluição sonora, orientar os bares sobre a proibição de venda de bebidas em garrafas de vidro e coibir atividades irregulares.

Além disso, os profissionais da pasta vão fiscalizar a existência de publicidade irregular e garantir proteção às marcas patrocinadoras nas áreas de restrição comercial.

Proteção ao patrimônio

Cerca de 110 agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) irão realizar o patrulhamento preventivo na Lavagem de Itapuã. Dentre as ações, o órgão vai prestar apoio à Sedur em operação contra poluição sonora, à Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e à Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).