Lavagem do Barra abre o calendário 2022 de liquidações em Salvador

A partir desta sexta-feira (7) o Shopping Barra entra de vez no clima do verão com uma programação especial de descontos que segue até o domingo (9). A programação, além garantir super descontos em lojas de diversos segmentos, contempla a já tradicional Lavagem do Barra, que acontece na sexta, a partir das 13h.

Como nos anos anteriores, as baianas irão lavar as escadarias da entrada principal e farão o cortejo desfilando pelos corredores do shopping, acompanhadas por capoeiristas e seguindo todos os protocolos contra a covid-19. O cortejo vai ocorrer nos três dias de ofertas (07,08 e 09) das 13h às 19h.

Também no dia 7, será inaugurado o Tourist Point, atendimento trilíngue especializado oferecido aos turistas, além de ser aberto o Terraço do Barra, um espaço privilegiado para contemplação e entretenimento.

“O Barra mais uma vez sai na frente, abrindo o período de liquidações para que os nossos clientes iniciem o ano muito bem, fazendo suas compras aproveitando nossas ofertas. Além disso, teremos a abertura do Terraço do Barra, que sempre atrai os visitantes pela sua vista privilegiada e todos os atrativos que teremos, como brinquedos infantis e atrações musicais”, afirma André Podhorodeski, superintendente do Shopping Barra.

Terraço do Barra

O Terraço do Barra será aberto aos visitantes, que poderão desfrutar de um espaço aconchegante, bem decorado, com vista diferenciada da Baía de Todos os Santos e muita diversão. Neste ano, o Terraço ainda contará com Espaço Pet. Ainda haverá uma área de alimentação e o espaço infantil. Neste primeiro final de semana, o espaço infantil contará com cama elástica, KidPlkay e oficina de dedoche no sábado. O acesso a essa área terá o valor do ingresso de R$ 5,00 (por brinquedo). As atrações integram o Parquinho do Tio Paulinho.



Já as atrações musicais serão abertas ao público sem cobrança de ingresso. As apresentações começam a partir das 17h e a programação será divulgada nas redes sociais do Shopping Barra.



Tourist Point

A shopping oferece também o Tourist Point, um serviço especializado para receber, atender e orientar os turistas, com atendimento trilíngue. O Tourist Point ficará localizado no L1 Leste, entre os dias 7 de janeiro e 28 de fevereiro.

O Barra funciona das 09h às 22h na sexta e no sábado, e das 12h às 20h no domingo.