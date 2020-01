Lavagem do Bonfim: confira roteiro com festas pagas para curtir após procissão

Quem tem fé vai a pé, e quem gosta de festa tem destino certo após a procissão da Lavagem do Bonfim: ficar pela Cidade Baixa mesmo, onde depois da cerimônia religiosa também ocorre a celebração profana. São diversas festas privadas, com atrações de peso da música brasileira.



A Enxaguada du Bonfim, por exemplo, chega à sua 13ª edição este ano reunindo nomes como Diogo Nogueira, Mariene de Castro e Nelson Rufino. Os três sambistas são presença constante no evento comandado por Carlinhos Brown. Novato, é o cantor Tony Salles e a banda Parangolé, convidados pela primeira vez para fazer a festa no Museu du Ritmo ao lado do anfitrião. “Claro que festejamos com samba, pois é a forma que temos de celebrar a miscigenação e tudo mais que possa ser positivo no encontro entre os homens e o amor”, comenta Brown. E o pagode, não fica de fora. "O Parangolé é genial. Um grupo que nasceu na base da Timbalada, criado por Nenel e seus parceiros, meu ex-aluno, filho de Capinan, e que é uma expressão sensacional dessa nova cena da música baiana", avalia.

Brown realiza 13ª edição da Enxaguada du Bonfim, com Mariene de Castro, Nelson Rufino, Diogo Nogueira e Parangolé (Foto: Divulgação)

Tony Salles se diz honrado pelo convite. “É uma honra pra mim ser convidado por Brown para participar da Enxaguada, uma festa de grande representatividade pra nossa Bahia, no dia do Senhor do Bonfim. Eu, como bom baiano, admiro essa celebração e o empenho das pessoas em comemorar essa data tão importante pra gente”.



Para Brown, o fato de esta ser a primeira Lavagem do Bonfim após a canonização de Irmã Dulce torna a festa ainda mais especial. “É nossa primeira Enxaguada nesse caminho da fé que Santa Dulce dos Pobres, de uma forma espontânea, com sua generosidade, criou para nós. E agora cantaremos Cristo amigo, mas também cantarei um hino que compus para Santa Dulce”, adianta.

Bell Marques comanda festa na Bahia Marina ao lado do É O Tchan; Aloísio Menezes faz participação na feijoada da Vila Criativa, na Colina Sagrada; e Jau é atração do Bonfim Baluarte, no Santo Antônio, com a banda Mudei De Nome (Foto: Divulgação)

No comando pelo terceiro ano consecutivo do Bonfim de Tarde, na Bahia Marina, Bell Marques é outro entusiasta da data. “Vai ser uma festa maravilhosa, numa data tão tradicional e especial para o baiano. E tem um sabor muito especial, já que é um dia em que as pessoas estão, sejam devotas ou não, mais leves”, comenta o cantor, que esse ano volta se apresenta ao lado do É O Tchan no evento. Nas duas primeiras edições, estiveram ao lado de Bell, Durval e Thiaguinho.

"O Bonfim de Tarde é um evento que adoro fazer, que desenvolvemos com muito carinho todo ano. É um termômetro, sim, pro Carnaval, e os convidados de cada ano somam muito à alegria da festa. Dessa vez, teremos o É O Tchan, que traz uma história de muita alegria com o público, com uma lista de sucessos que ganha qualquer folião", complementa Bell.



No Espaço Jequitaia, quem domina é o samba. O cantor Péricles e a banda Sorriso Maroto se juntam novamente no local no Bonfim Privilege, que ainda vai contar com shoes completos de Vou Pro Sereno, Samba&Suor e CBX Samba Club.

Péricles e Sorriso Maroto voltam a se encontrar no Espaço Jequitaia, onde acontece o Bonfim Privilege (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Como uma das mais importantes festas populares da cidade que antecede o Carnaval, a lavagem acaba funcionando como um termômetro para a folia. Quebradeira, axé, samba e pagode acabam dominando, mas há espaço para tudo.

Confira roteiro completo abaixo:

Enxaguada du Bonfim 2020

Atrações Carlinhos Brown, Diogo Nogueira, Parangolé, Mariene de Castro e Nelson Rufino

Onde Museu du Ritmo (Av. Jequitaia, 03)

Ingressos R$ 62

Vendas Lojas South e no site www.safeticket.com.br

Atenção: Entrega das camisas hoje, das 10 às 17h, e amanhã, das 10h às 14h, no Museu du Ritmo

Bonfim de Tarde

Atrações Bell Marques e É O Tchan

Onde Bahia Marina (Av. Contorno)

Ingressos R$ 300 |R$ 150 (Open Bar com Água, Cerveja e Refrigerante); R$ 420|R$ 210 (Open Bar Premium com Água, Cerveja, Refrigerante, Vodka e Uísque 8 anos) e R$ 560|R$ 280 (Backstage com Água, Cerveja, Refrigerante, Vodka Premium e Uísque 12 anos)

Vendas Site e loja da Central do Carnaval e balcões Pida



Bonfim Baluarte

Atrações Jau e Mudei de Nome

Ingressos R$ 80 / R$ 140 (área vip)

Onde Chácara Baluarte (Ladeira do Baluarte, Santo Antônio Além do Carmo)

Vendas Lojas Litoraneus (Shopping Salvador e Paralela) e site www.sympla.com.br

Informações 3565-6825

Bonfim Privilege

Atrações Péricles, Sorriso Maroto, Vou Pro Sereno, Samba & Suor, CBX Samba Clube e Dj Rafa Maciel

Onde Espaço Jequitaia (antigo Arquipélago)

Ingressos R$ 50 (pista), R$ 100 (frontstage), R$ 160 (open bar)

Vendas Lojas do Pida (Shopping Salvador e Piedade) e Balcões de Ingressos



Feijoada da Vila Criativa

Atrações Banda Repique de Kort e participações de Aloísio Menezes e Portela Açúcar

Ingressos R$ 170 ( com direito à feijoada)

Onde Vila Criativa (Colina Sagrada)

Vendas no local (antecipado)

Informações 71 3023-4497