Laver Cup mantém data após mudança de Roland Garros para setembro

A decisão dos organizadores de Roland Garros de alterar o período de disputa do Grand Slam parisiense, o transferindo de maio para setembro, causou conflito de datas com várias outros eventos do circuito mundial do tênis.

A Laver Cup foi um dos torneios afetados, mas os organizadores da disputa, marcada para a cidade de Boston, nos Estados Unidos, asseguraram que vão manter a programação inalterada.

Tendo como justificativa a pandemia de coronavírus, a Federação Francesa de Tênis (FFT, na sigla em francês) decidiu remarcar Roland Garros para o período de 20 de setembro até 4 de outubro. A troca colocou a competição uma semana após a decisão do US Open e provoca choque de datas com torneios da ATP em Metz (França), São Petersburgo (Rússia), Chengdu (China), Sofia (Bulgária) e Zhuhai (China), além de eventos da WTA em Guangzou (China), Seul (Coreia do Sul), Tóquio (Japão) e Wuhan (China).

A Laver Cup, por sua vez, está agendada para 25 a 27 de setembro O evento de exibição tem apoio na organização do suíço Roger Federer e já teve o espanhol Rafael Nadal e o sérvio Novak Djokovic como participantes.

"Este anúncio foi uma surpresa para nós e nossos parceiros - Tennis Australia, USTA e ATP. Isso gera muitas perguntas e estamos avaliando a situação", disseram os organizadores da Laver Cup. "No momento, queremos que nossos fãs, patrocinadores, emissoras, funcionários, voluntários, jogadores e a grande cidade de Boston saibam que pretendemos realizar a Laver Cup 2020 conforme programado atualmente", afirmou.

Os outros eventos do Grand Slam não realizaram mudanças em sua programação por causa da pandemia de coronavírus. Wimbledon segue previsto para iniciar em 29 de junho, o US Open continua agendado para 25 de agosto, assim como a edição de 2021 do Aberto da Austrália, em janeiro.

Responsável pela realização do US Open, a Associação de Tênis dos Estados Unidos (USTA, na sigla em inglês), porém, adotou um tom visto como crítico aos organizadores de Roland Garros ao comentar a manutenção da data do seu evento em Nova York.

"Numa época em que o mundo se une, reconhecemos que tal decisão não deve ser tomada unilateralmente. Portanto, a USTA o faria apenas em consulta completa com os outros torneios de Grand Slam, WTA e ATP, a ITF e nossos parceiros, incluindo a Laver Cup".

A pandemia do novo coronavírus infectou mais de 190 mil pessoas e matou mais de 7.500 em todo o mundo. O circuito da ATP foi suspenso por seis semanas e a WTA cancelou torneios até 2 de maio.