Laverne Cox é a primeira mulher trans a ser homenageada pela Barbie

Laverne Cox, atrix de Orange is The New Black e Inventando Anna, é a primeira mulher trans a ser representada por uma boneca Barbie. O lançamento, anunciado na quarta (25) pela Mattel, é uma homenagem ao aniversário da atriz, que completa 50 anos neste domingo (29).

"Não posso acreditar. Amo a roupa dela", disse Cox em entrevista à revista People. "O que mais me excita sobre ela estar no mundo é que as jovens trans podem vê-la e talvez comprá-la e brincar com ela, e saber que há uma Barbie feita pela Mattel, pela primeira vez, à semelhança de uma pessoa trans", completou.

O processo de criação da boneca, que usa um espartilho vermelho e saia de tule sobre um body prateado com botas de salto alto, foi totalmente acompanhado por Cox, que deu sugestões sobre os traços afro-americanos e sobre o cabelo. A roupa, que pode se transformar em várias combinações, também foi ideia da atriz.

Laverne Cox comemora a primeira boneca transgênero do mercado (divulgação)

Vice-presidente executiva e chefe global de Barbie e bonecas da Mattel Lisa McKnight ressaltou o orgulho da empresa em destacar a inclusão e aceitação em todas as idades, e reconheceu o impacto significativo de Laverne na cultura com uma Barbie Tribute Collection.

Não é a primeira vez que Laverne Cox faz história. Em 2015, tornou-se a primeira pessoa trans a ganhar estátua no museu Madame Tussauds, e a primeira trans a aparecer na capa da revista Time.