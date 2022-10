Lavinia Vlasak revela que sofreu assédio nos bastidores da TV: 'Vou arrumar confusão?'

Lavinia Vlasak revelou ter passado por assédio moral e sexual nos bastidores da televisão e que, na época, era muito difícil denunciar, então preferiu somente fingir que não era com ela. A revelação da atriz foi durante um bate-papo com Sérgio Mallandro e Renato Rabelo no podcast Papagaio Falante, transmitido pelo YouTube.

"Acho que a palavra é prata e o silêncio é ouro. Sempre procurei manter um bom clima no trabalho, então, às vezes, acho que é melhor ficar quieta, fingir que você não entendeu, não responder, sair pela tangente ou até falar que preciso ir ao banheiro. É isso. Acho que todo mundo sofreu assédio", disse.

"Naquela época, vou arrumar confusão? Não vai dar certo. Vou mexer (se denunciar) e deixar de fazer o que amo. Porque quando você ganha o pão fazendo o que você ama, é uma bênção. Você acordar de manhã amarradão para trabalhar... Quantas pessoas podem acordar de manhã amarradonas para trabalhar? Então eu falava: 'Não, não, isso aqui não vou perder, eu ganho. Descobri desde cedo que amo fazer isso aqui e ainda consigo ganhar meu pão. Não, não vou arrumar confusão. Eu ficava quieta, tranquila, saía pela tangente, fingia que não era comigo, que não estava entendendo", emendou Lavinia.

Rabelo quis saber se também havia situações de assédio moral e a artista confirmou. Ela disse que, em determinadas ocasiões, esse tipo de assédio era muito maior e mais frequente que o sexual.

"Assédio de gritar, de xingar... Isso é uma coisa que a gente já teve bastante", respondeu. "Ainda tem?", perguntou o apresentador. "Tem, mas a pessoa... Ela está correndo risco. Antigamente ela não corria risco nenhum. Ah, o parceiro dormia de calça jeans, chegava no estúdio furioso. Sobrava para todo mundo", relembrou Lavinia.

A atriz também confessou que chegou a assistir assédio moral contra colegas de elenco.