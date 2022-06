Lázaro Ramos e Elisama Santos estão em congresso online gratuito

O ator, diretor e escritor baiano Lázaro Ramos vai promover uma palestra on-line gratuita sobre a relação entre arte e educação, nesta quinta-feira (30). No mesmo dia, também participa outra baiana, Elisama Santos, escritora e psicanalista. Junto com a professora Antônia Burke, ela vai falar sobre Saúde Mental e Competências Socioemocionais.

Os eventos fazem parte do congresso Conversas que Transformam, que começa nesta terça-feira (28) e é promovido pela Árvore, plataforma com soluções de leitura digital. Durante os dias 28, 29 e 30 de junho, a partir das 17h30 (pelo horário de Brasília), o streaming de leitura reunirá especialistas para promover trocas que priorizam a escuta como a principal chave da transformação.

Entre os convidados, está também Rossandro Klinjey, psicólogo, professor, consultor em Educação e Desenvolvimento Humano, que abordará o tema “Ferramentas para fortalecer educadores no sonho de transformar a educação”. As inscrições devem ser realizadas através do site do congresso.

Esta terceira edição do congresso busca, de acordo com a Árvore, aproximar as instituições de ensino e especialistas, a fim de fornecer ferramentas e inspirações necessárias para construir o futuro na educação.

O evento contará, ainda, com intérprete de libras e reunirá outros nomes importantes, como o professor e participante da 21ª edição do Big Brother Brasil, João Luiz Pedrosa e a escritora Janine Rodrigues; Antonieta Megale, professora universitária da Unifesp; o escritor Pedro Bandeira; o youtuber e podcaster, Pedro Pacífico e as educadoras, fundadoras do SOS Educação, Roberta Bento e Taís Bento.

Além das palestras e mesas, o evento contará com uma novidade especial, os plantões de dúvidas, onde os participantes terão a oportunidade de trocar com especialistas. Ao final, receberão um certificado de participação e, ainda, poderão aproveitar uma apresentação musical ao vivo.

Veja a programação completa

Congresso Conversas que Transformam

Dias 28, 29 e 30 de junho – a partir das 17h30 (horário de Brasília)

Programação



28/06 (terça-feira)



17h30 - abertura do evento.

18h - "Família e escola” – convidadas: Roberta Bento e Taís Bento, educadoras e fundadoras do SOS Educação.

19h - “Educação Antirracista” – convidados: João Luiz Pedrosa, professor e participante da 21ª edição do Big Brother e a escritora Janine Rodrigues.

20h - “Ferramentas para fortalecer educadores no sonho de transformar a educação” – convidado: Rossandro Klinjey, psicólogo, professor da PUCRS , consultor em Educação e Desenvolvimento Humano.

29/06 (quarta-feira)

17h30 - Bate papo com José Pacheco, educador, especialista em leitura e escrita.

18h45 - “Inovação em Educação Bilíngue” – convidada: Antonieta Megale, professora universitária da Unifesp.

19h45 - “Leitura e tecnologia” – convidados: Pedro Bandeira, escritor, e Pedro Pacífico, advogado, youtuber e podcaster.



30/06 (quinta-feira)

17h30 - “A arte e a educação como ferramentas de transformação social” - palestra com Lázaro Ramos.

18h45 - “Novo Ensino Médio” - convidada: Katia Smole, diretora executiva do Instituto Reúna.

19h45 - “Saúde Mental e Competências Socioemocionais” - convidadas: Antônia Burke, professora, e Elisama Santos, escritora e psicanalista