Lázaro Ramos é entrevistado no Roda Viva nesta segunda (11)

O ator e diretor Lázaro Ramos será o entrevistado do Roda Viva nesta segunda-feira (11). Apresentado por Vera Magalhães, programa será transmitido ao vivo a partir das 22h, na TV Cultura, site da emissora, YouTube, Dailymotion, Twitter e Facebook.

Depois de inúmeros sucessos no teatro, cinema e televisão, como ator, Lázaro agora estreia como diretor no filme Medida Provisória, que chega aos cinemas nesta quinta (14). O filme retrata um Brasil governado por um regime opressor, que decide obrigar os cidadãos negros a voltarem para a África, como uma suposta reparação dos tempos da escravidão. Mas nem todos aceitam essa ordem e, a partir desse conflito, o filme coloca em debate questões sociais num enredo que mistura drama e suspense. Seu Jorge, Taís Araújo, Adriana Esteves, Emicida e Alfred Enoch (da saga Harry Porter) integram o elenco.

Lázaro Ramos começou ainda menino no teatro e, aos 15 anos, já fazia parte do Grupo Olodum. Mais tarde, no cinema, teve papéis de destaque em Madame Satã e O Homem que Copiava, entre outros. Na televisão, integrou o elenco de minisséries como Pastores da Noite e Sexo Frágil, além de apresentar vários quadros no Fantástico, como O Homem Objeto; Instinto Humano e Os Sete Pecados Capitais.