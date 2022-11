Lázaro Ramos é homenageado em festival de cinema no Chile

O diretor e ator Lázaro Ramos foi homenageado no FICVINA, festival internacional de cinema realizado em Viña del Mar, no Chile. Além de uma cerimônia de homenagem, o evento, realizado no último fim de semana, exibiu os filmes Madame Satã e Medida Provisória – longas que já foram protagonizado e dirigido pelo baiano, respectivamente. Trechos do filme O Pai ó também foram projetados.

Em Viña del Mar para receber a homenagem, Lázaro disse estar emocionado e agradeceu o carinho: “O coração está cheio, repleto de alegria por esse estímulo e reconhecimento. Foram dois dias intensos e agradabilíssimos”. Ao compartilhar o momento nas redes sociais, o ator brincou sobre o seu discurso de agradecimento: “No final do vídeo vocês vão ver uma coisa inédita: minha cara de pau para falar portunhol”.

Fãs vibraram com a conquista do ator: “merece todo o sucesso do mundo, do Garcia pro mundo!”, escreveu um seguidor. Além de trabalhos audiovisuais, Lázaro Ramos também é autor de livros. Recentemente, ele lançou o Você não é invisível durante a Bienal do Livro da Bahia, em Salvador. “Ao escrever, pensei no que gostaria de ter ouvido na minha adolescência: você não é invisível; você não precisa ficar sozinho nas suas angústias; você tem o direito de sonhar e fazer planos; você merece ser amado e respeitado”, revelou.

Leia mais notícias no Alô Alô Bahia