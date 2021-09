Lázaro Ramos e Taís Araújo comemoram 17 anos juntos e ator se declara

Os atores Lázaro Ramos e Taís Araújo completaram 17 anos de casados. Para marcar a data e tornar público seu sentimento, ele gravou um vídeo se declarando à amada e deixou os seguidores com o coração qentinho.

Carismático como sempre, Lázaro disse que pensou em escrever algo, mas sentiu que Taís merecia um vídeo. “Você tem Ramos no nome, eu também tenho seu sobrenome”, começa o artista. Em seguida, ele conta que a data marca o aniversário de 17 anos de relacionamento do casal. Ao longo da fala, Lázaro agradeceu a Taís por tudo o que os dois aprenderam juntos, o que conquistaram e, especialmente, pela família que formaram. E lembrou que se apaixonou pela atriz antes mesmo de conhecê-la.

“Na primeira vez que eu falei sobre você, com Bruno Garcia, sentado nos estúdios te vendo fazendo Preta, eu falei ‘nossa que mulher interessante! Vou namorar com ela e vai durar’. Quando eu falei isso naquele dia era brincadeira, mas tinha um fundo de verdade, porque eu tinha vontade de ter uma mulher como você, uma parceira, para formar família”, declarou.

Ele ainda lembrou de uma piadinha típica de começo de namoro quando Taís perguntou quanto tempo ele achava que o relacionamento duraria, e ele, com vergonha de se declarar completamente, disse apenas três anos. “Era mentira, não é Taís, eu queria ficar com você para a vida toda, tanto é que agora a gente está junto há 17 anos”, retratou-se.

No fim, Lázaro mostrou aos fãs uma foto do momento em que, segundo ele, perdeu a vergonha de dizer que queria formar uma família com Taís. “Obrigado por esses 17 anos. Obrigado por esses filhos lindos que a gente tem, que fazem a gente aprender todos os dias. Obrigado pela paciência comigo. Obrigado por ser esse exemplo de mulher que eu admiro tanto e que vejo todos os dias mudando o mundo. Você muda o mundo como você me mudou, para melhor”, finalizou.