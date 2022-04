Lázaro Ramos e Taís Araujo pedem que cinemas exibam Medida Provisória

O casal de atores Lázaro Ramos e Taís Araujo usou suas redes sociais para iniciar uma campanha para que mais cinemas coloquem o filme Medida Provisória, dirigido por Lázaro e estrelado por Taís, em cartaz a partir desta próxima quinta-feira (14). Em posts semelhantes, eles lembraram o público que segunda-feira é o dia em que os exibidores definem a programação de suas salas. Por isso, com pede o diretor, é importante que as pessoas interessadas em assistir ao filme digam isso publicamente, marcando os cinemas que frequentam com a hashtag #MedidaProvisóriaOFilme.

"É muito importante porque, senão, é capaz do filme passar em poucas salas. Eu conto com vocês", conclamou Lázaro. “A gente quer que muitas pessoas assistam, mas tem dois blockbusters que podem ocupar muitas salas, então marquem as salas que vocês querem que tenha o filme pedindo que exibam Medida Provisória", comentou Taís.

Ela se refere aos blockbusters Animais Fantásticos - Os segredos de Dumbledore e Sonic 2, que estreiam no mesmo dia.

Baseado na peça Namíbia, Não! (2011), escrita por Aldri Anunciação e dirigida por Lázaro, o filme mas a estreia do ator por trás das câmeras no cinema. Taís Araujo está no elenco na companhia de Seu Jorge, Alfred Enoch (da saga Harry Potter) e Adriana Esteves. A trama mostra o Brasil num futuro distópico no qual o governo emite uma medida provisória obrigando os negros do país a retornarem à África.

O longa foi exibido pela primeira vez no país no Festival do Rio, em dezembro de 2021, após passar por eventos internacionais como o 42º Festival Internacional de Moscou Cinema de Moscou, em 2020.

Bora mostrar o quanto queremos nos cinemas de todo Brasil? ✊???? pic.twitter.com/87kHuoYBCJ — Lázaro Ramos (@olazaroramos) April 11, 2022 Aliás, hoje é o dia q os exibidores decidem em quais cinemas vai passar Medida Provisória. A gente quer que muitas pessoas assistam mas tem 2 blockbusters que podem ocupar muitas salas, então marquem as salas que vcs querem que tenha o filme pedindo que exibam Medida Provisória! — Taís Araujo (@taisdeverdade) April 11, 2022