Lázaro Ramos e Taís Araújo testam positivo para covid-19

O casal de atores Lázaro Ramos e Taís Araújo usou o Instagram para comunicar que os dois foram diagnosticados com coronavírus. Os filhos dos atores, João Vicente e Maria Antônia, também testaram positivo para a Covid-19. A notícia foi compartilhada neste sábado (21).

"Querido amigos, hoje nós estamos aqui para compartilhar com vocês que, infelizmente, nossa família testou positivo para Covid-19. Como todos sabem, nós caminhamos até aqui com todos os cuidados possíveis e seguindo todos os protocolos de segurança. Isto mostra que todos nós ainda precisamos estar atentos porque a pandemia infelizmente está longe do fim", escreveram Laázaro e Taís.

"Nós dois e as crianças, João e Maria, já estamos no meio da quarentena protocolada ao positivar a covid-19. Estamos isolados e seguindo ainda mais rigorosamente todas as precauções médicas. Sentimos sintomas leves, e, para nosso alívio, as crianças estão assintomáticas", contaram os atores.

Em seguida, o casal demonstrou não ter perdido a esperança. "Com fé, esperamos este tempo passar. Viemos aqui por respeito e para tranquilizar vocês, mas também para lembrar a todos da fragilidade humana e para pedir a todos que sigam se cuidando. Nós estamos bem, mas sabemos que fomos afortunados enquanto tantas vidas seguem se esvaindo aqui e no mundo. Se cuidem", finalizou.