Lázaro Ramos lança livro infantil em Salvador

O ator Lázaro Ramos lançou nesta sexta (12), na Caixa Cultural, seu novo livro infantil, A Incrível História de Asta a Jaser (LDM/Carochinha). Em seu quinto trabalho voltado para os pequenos, ele retrata um dia comum de Dan, personagem conhecido do Mundo Bita, passando por diferentes momentos e vivenciando vários sentimentos.

“Esse é um projeto muito especial. Eu acho que, na essência, é um livro para criança, mas que fala de uma coisa muito importante e acaba servindo para nós adultos também, que é identificar o que a gente está sentindo, saber dar um nome e saber como reagir”, afirmou momentos antes de começar a interagir com a criançada, que lotou o espaço no Centro.

No local, Lázaro apresentou, junto com os músicos Jarbas Bittencourt, Leonardo Bittencourt e Denise Correia, parte de seu outro projeto infantil, Viagens da Caixa Mágica, além de trechos de outros livros infantis de sua autoria. As crianças estavam bastante animadas em conhecer a nova história. João Paulo, 8, e Maria Paula, 10, disseram que estavam ansiosos em conhecer o ator baiano e ler o livro.

João Paulo, 8 e Maria Paula, 10 no lançamento do livro de Lázaro Ramos (Foto: Betto Jr)

Já Tassiana Teles, 37, que estava acompanhada de seus dois filhos, destacou a importância dos livros na vida dos pequenos: “É uma leitura de fácil assimilação para as crianças e também estimula a autoestima e o reconhecimento da identidade. Hoje ela já usa o cabelo black já nessa perspectiva que tem visto nos livros”, disse em relação à filha Ticiana, de 10 anos.

Lázaro revelou que essa semana foi bastante especial, pois ele foi a 18 escolas de Salvador e pode sentir ainda mais o carinho do público baiano que ele experimentou pela primeira vez quando fazia parte do Bando de Teatro Olodum.

“Eu vivi uma época em que o Bando estava conseguindo alcançar outras plateias, ser celebrado e respeitado. Eu viajei e fui para o mundo com esse gostinho. E cada vez que eu volto, o carinho das pessoas parece que ficou no mesmo lugar”, afirmou Lázaro Ramos.

Antes de chegar a Salvador, ele estava às voltas com seu novo projeto, o filme Medida Provisória, que está em fase de finalização. Lázaro conta que saiu da ilha de edição direto para Salvador. O filme, que considera o grande projeto de sua vida, está previsto para sair no primeiro semestre de 2020.

O ator Lázaro Ramos lançou novo livro infantil em Salvador (Foto: Betto Jr)

O longa é uma adaptação do texto Namíbia Não!, de Aldri Anunciação, já dirigido por ele no teatro. No elenco, estão atores como Taís Araújo, Adriana Esteves, Seu Jorge, Dona Diva Guimarães e o ator britânico Alfred Enoch. “Estava ficando 12 horas por dia na ilha de edição, trancado, há mais de um mês”, brincou, dizendo que está “muito feliz e orgulhoso” em ter podido levar o texto ao cinema.

O baiano volta à capital em agosto, agora com a esposa Taís Araújo, para duas sessões da peça O Topo da Montanha, baseada nos últimos momentos de vida do pastor e ativista americano Martin Luther King (1929-1968). A passagem faz parte da despedida do espetáculo, que ficou quatro anos em cartaz, e vai passar apenas por mais duas capitais. Lázaro encerra dizendo que tinha que voltar para cá com a montagem, que lhe deu tantas alegrias. “Aqui é um lugar muito especial para mim e não há nada melhor do que compartilhar esta alegria com a minha casa”.

*Com supervisão da editora Ana Cristina Pereira