Lázaro Ramos lança livro no Cine Metha Glauber Rocha

Na próxima quarta-feira (26), às 19h30, o ator, diretor e escritor Lázaro Ramos lança no Sebo Galáxias do Cine Metha Glauber Rocha o livro Medida Provisória: Diário do Diretor (Editora Cobogó), em que narra os bastidores de seu primeiro trabalho atrás das câmeras, como diretor de cinema. Compartilhando desafios, escolhas criativas e descobertas, o baiano conta seu envolvimento com o projeto desde que conheceu a peça Namíbia, Não!, de Aldri Anunciação, e decidiu adaptá-la para o cinema.

“Entendemos logo que ali havia uma ideia muito original e que trazia debates importantes, principalmente no momento histórico que estávamos vivendo, momento em que a população negra no Brasil estava discutindo intensamente o seu espaço de formação de identidade, direitos e deveres”, escreve no livro.

Como parte do evento, será realizada uma sessão do filme Medida Provisória no Cine Glauber, às 17h, com ingressos a preços populares (apenas R$ 4). Em seguida, Lázaro participará de um bate-papo e autografará os livros no Sebo Galáxias.

Alfred Enoch, Taís Araújo e Seu Jorge estão no elenco de Medida Provisória (divulgação)

Além de relatar as etapas de criação de filme, o ator, diretor e escritor confidencia no texto suas dúvidas quanto a decisões narrativas e estéticas, assim como os obstáculos de produção e distribuição enfrentados por Medida provisória. “Nunca pensei que em um só trabalho eu teria tantos aprendizados, alegrias e medos”, afirma.

"Agora, desejo de maneira mais apaixonada contar mais histórias estando nesta função de diretor. Alguns associam o diretor a um Deus supremo, discordei disso, ou pelo menos desejei ser um diretor que trabalha de outra maneira. Quero ser um enamorado, alguém que vibra a cada conquista do elenco, que mantém a capacidade de se emocionar e se envolver com cada frame visto na sala de edição, e principalmente alguém que consegue, com uma obra artística, abrir outras compreensões do mundo e assim acender no público a certeza de que existe a possibilidade de melhorar o mundo, mesmo que só um pouco”, completa.

Medida Provisória estreou em abril nos cinemas brasileiros e foi aclamado em festivais nacionais e internacionais. Vale destacar que no Cine Metha Glauber Rocha o filme teve sua segunda melhor estreia nacional, com bilheteria expressiva e empolgada reação do público. O filme também está na plataforma do Globoplay.

Veja o trailer de Medida Provisória:

Serviço - Lançamento Medida Provisória: Diário do Diretor, de Lázaro Ramos, e exibição do filme Medida Provisória | quarta (26) Sebo Galáxias e Cine Metha Glauber Rocha, 19h30 - exibição do filme às 17h