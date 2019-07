Lázaro Ramos lança quinto livro infantil em Salvador

O ator Lázaro Ramos lança nesta sexta (12), na Caixa Cultural, seu novo livro infantil, a Incrível História de Asta e Jaser (LDM/Carochinha, R$ 34,90). Esse é o quinto livro infantil do baiano e faz parte do projeto Sinto o que Sinto, do Mundo da Bita. Os ingressos para as duas sessões de 15h30 e 17h, já estão esgotados.

A obra, com ilustrações de Ana Maria Sena, discute temas importantes para crianças e adultos como ancestralidade, sentimento, diversidade cultural e respeito às diferenças.

Dividido em dois enredos, mas em uma mesma narrativa, o livro retrata um dia comum do personagem Dan, passando por diferentes momentos e trazendo à tona sentimentos distintos. Ao final da história, o orgulho sentido por Dan se amarra à percepção de pertencimento trazido pela história de seus antepassados, Asta e Jaser.

Lázaro Ramos lança livro em Salvador (Foto: Divulgação/Fernando Mello)

Segundo Lázaro, quando ele começou a escrever, o foco não eram crianças, mas tinha assuntos que precisavam ser colocados no papel e ele passou a entender que podia ter uma adaptação.

"Sempre quis escrever um livro para crianças sobre sentimentos. Na verdade, o desejo de falar sobre sentimentos já estava em mim e acabei colocando esse desejo à disposição do personagem Dan", conta Lázaro Ramos.

Na obra ele parte de situações como o ciúme, comuns na infância, para falar sobre sensibilidade. “Uma pessoa que é sensível consegue viver melhor entre a sociedade’’, afirma.

Além do lançamento na sexta, o ator está indo em escolas da capital para divulgar o livro, conversar sobre literatura e educação e incentivar as crianças e adolescentes a leitura. Essa tour nas escolas é uma continuação do projeto criado há anos atrás junto com o CORREIO, Ler é Poder, quando o jornal publicou sobre pessoas que tiveram suas vidas mudadas pela leitura e o ator foi um dos que apoiaram algumas instituições.

Na Caixa Cultural, vai ser apresentado um filme para as crianças e logo depois junto com Jarbas Bittencourt, Leonardo Bittencourt e Denise Correia, Lázaro vai fazer uma apresentação do seu outro projeto, Viagens da Caixa Mágica.



*Com supervisão da editora Ana Cristina Pereira