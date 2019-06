Lázaro Ramos lança Viagens da Caixa Mágica, projeto multimídia infantil; veja

Depois de lançar dois livros infantis, o ator Lázaro Ramos lança nesta sexta-feira (14) o projeto multimídia Viagens da Caixa Mágica, também voltado para as crianças. No YouTube, já é possível escutar as nove faixas que integram o projeto. A partir de amanhã, serão divulgados os primeiros videoclipes. Na mesma data, o cantor faz um show em São Paulo, ao lado de Jarbas Bittencourt e Heloísa Jorge, que assinam o projeto junto com ele.

Viagens da Caixa Mágica aborda temas como liberdade, educação, identidade e afeto. Entre as músicas estão Uêpabê Mamá, uma homenagem ao cantor e compositor Gilberto Gil além das participações das cantoras Lellê e Jéssica Ellen.

As nove músicas são inspiradas nos dois livros infantis de Lázaro, Caderno de Rimas do João e Caderno Sem Rimas da Maria (Ed. Pallas) – homenagens do autor aos filhos João Vicente e Maria Antônia. “É um projeto feito para dar vazão ao desejo que tenho de estimular uma infância saudável para as crianças. São músicas divertidas baseadas em meus livros e que pude concluir graças aos talento de Jarbas e Heloísa. Este é um projeto que tem um lugar muito especial em meu coração”, conta Lázaro.

(Foto: Divulgação)

O projeto prevê novidades semanais para a garotada, quando duas novas versões visuais de uma das faixas ficarão disponíveis no Youtube: primeiro um lyric video com realidade virtual – tecnologia que permite ao internauta mover o celular e descobrir novos detalhes do vídeo – e, dias depois, o vídeo correspondente cantado ao vivo pelo trio, em show gravado em Salvador, na Bahia.

Viagens da Caixa Mágica nasceu timidamente, no lançamento do livro Caderno Sem Rimas da Maria, em maio de 2018, quando, ao lado de Jarbas Bittencourt, o artista começou a compor canções para serem apresentadas em seus lançamentos. “Foi muito divertido e desafiador compor a partir dos livros de Lázaro. Algumas letras praticamente são trechos escritos por ele sem tirar nem pôr, outras eu escrevi a partir de palavras e suas ideias dos livros”, explica Jarbas.

Apenas dois meses depois, nove músicas foram compostas e apresentadas em formato de show na ocasião da inauguração da Nova Sala do Coro do Teatro Castro Alves, em Salvador, e já com a presença da atriz e cantora angolana Heloísa Jorge, voz feminina fundamental para a narrativa de tantas histórias. “É um presente fazer parte desse projeto delicado, alegre, colorido, importante e necessário. Eu desejo que as crianças cantem, se sintam lindas, confiantes, questionadoras e que os adultos se encantem, se emocionem, mas que também reflitam sobre suas mensagens”, ressalta Heloísa.

Excetuando-se Caixa Mágica, de autoria de Lázaro com Rico Vianna e Elísio Lopes Junior e Dois Irmãos, escrita exclusivamente por Jarbas, todas as demais canções são compostas por Lázaro e Jarbas Bittencourt, que também assina a direção musical, produção e vocais.

Músicas comentadas



1- A Caixa Mágica – com participação de Jéssica Ellen

A canção que abre o repertório apresenta o espaço do teatro como "um lugar onde a fantasia manda". Convida a todos a ingressar num mundo repleto de aventuras e personagens mágicos que se abre feito brincadeira de faz de conta. Foi originalmente composta para o espetáculo A Menina Edith e a Velha Sentada.

2- Denguindacho – com participação de Lellê

Identidade, afeto e auto-estima são o fio condutor deste blues cujo nome nasce da mistura das palavras Denguinho e Cacho.

3- O Que é uma Rima?

Como falar sobre linguagem poética com crianças? Por meio de exemplos divertidos esta canção feita a partir do Caderno de Rimas do João aborda a construção de rimas em língua portuguesa.

4- Atrapalhante

Implicância entre irmãos é o tema desta canção. “Atrapalhante” é uma expressão criada para falar da disputa por espaço entre o irmão mais velho e a irmã mais nova – mas no fim do contas uma solução por meio do afeto aparece para resolver este conflito.

5- A Dança do João

De maneira lúdica, a canção convida as crianças a se expressarem livre e espontaneamente por meio da dança ao descobrir o próprio corpo e suas possibilidades.

6- Explectoroso

Cheiros, sabores, cores, sons e texturas nos lançam desde a mais tenra idade no mundo da sinestesia. Explectoroso é mais uma palavra inventada da "Maria" e se refere a tradução verbal das sensações

7- Dois Irmãos

Composta como um acalanto, é uma canção que fala sobre o nascimento dos filhos e do amor que envolve a toda a família nesta ocasião. É uma canção de boas vindas aos que nascem.

8- Uêpabê Mamá

É uma homenagem ao cantor e compositor Gilberto Gil. No Caderno de Rimas do João surge o poema depois musicado e transformado nessa canção que celebra a transmissão de pai para filho do gosto e admiração pela inventividade musical e poética deste grande nome da música popular brasileira.

9- Ponto de Partida

Música que fecha o repertório, Ponto de Partida nos diz sobre a importância de viver e aprender coisas novas a cada dia. A ideia de começo, fim e recomeço é apresentada ao final desta primeira Viagem da Caixa Mágica pelos olhos dos personagens João e Maria.