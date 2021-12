Lázaro Ramos se despede do programa Espelho após 15 temporadas

Lázaro Ramos, 43 anos, se despede do programa Espelho nesta segunda (6), com MC Carol e Maria Bopp como últimas convidadas do programa. Com o fim da 15ª temporada, o ator e diretor, que recentemente deixou a Globo para gerenciar novos conteúdos na Amazon Prime Video, não voltará para uma nova fase no Canal Brasil pelos próximos três anos - prazo do acordo com a plataforma de streaming.

A partir da segunda-feira seguinte (20), o canal vai reprisar a temporada atual desde o primeiro episódio, com Mano Brown. Ao todo, foram 15 temporadas em 16 anos, sendo que, em 2020, foi ao ar uma edição especial reduzida, devido à pandemia.

Nesta edição final, Lázaro conversa com MC Carol, famosa no mundo do funk, para falar sobre a temática empoderada que marca suas músicas, além de sua candidatura ao cargo de deputada, em 2018. "A música e o mundo artístico me ensinaram a ter cautela, por incrível que pareça. As pessoas acham que porque eu canto funk e falo sobre sexo a minha vida é uma bagunça, mas não, pelo contrário. Meu trabalho me deu disciplina", diz a cantora.

Maria Bopp, conhecida na internet como Blogueirinha do Fim do Mundo, conta sobre sua vida antes do Instagram, sua formação política e a importância política de seu trabalho, por meio do humor. O episódio vai ao ar às 23h.

Mesmo contratado da Amazon, Lázaro ainda filmará um novo longa-metragem da série Ó Pai, Ó, que tem o Canal Brasil como produtor. A filmagem está prevista para o início de 2022.