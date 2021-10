Lázaro Ramos vai dirigir filme adolescente para Amazon Prime Video

Após passar 18 anos no elenco da Globo, Lázaro Ramos trocou a emissora por um contrato de longo prazo com o Prime Video, streaming da Amazon, e já tem seu primeiro projeto na plataforma. Ele será o diretor do filme Um Ano Inesquecível - Outono, cuja trama é focada num romance adolescente.

Um Ano Inesquecível é baseado no livro homônimo, escrito por Thalita Rebouças, Paula Pimenta, Bruna Vieira e Babi Dewet. Cada uma delas escreveu um conto que se passa numa estação do ano. No Outono, a história de Babi Dewet que será adaptada para o filme de Ramos retrata o romance entre João Paulo, um jovem estudante de música, e Anna Julia, aluna do último ano do ensino médio.

"Ela odeia música e tudo que mais quer é um estágio e estabilidade para ajudar o pai em casa. Ele é um jovem músico de rua que sonha em viver da sua arte. Mesmo assim, a paixão entre os dois acontece, e em um dos lugares mais simbólicos de São Paulo: a Avenida Paulista. A movimentada capital é o cenário ideal para a desafiadora jornada que ambos terão que enfrentar para ficar juntos", diz a sinopse divulgada pelo Prime Video.

Lázaro já começou a trabalhar neste projeto como diretor. Além dele, o longa conta com roteiro de Keka Reis, colaboração de Thamyra Thâmara, e consultoria de Marcelo Saback e Vince Marcello. O filme ainda não tem data de estreia prevista pela plataforma de streaming.

Ramos estreou como diretor no filme Medida Provisória, que já está finalizado mas também ainda não estreou para o público. No final de setembro, foi anunciado que Ramos e a Globo haviam decidido não renovar o vínculo profissional. "A não renovação de um contrato não significa o final de uma parceria. Ao contrário, o novo modelo de gestão de talentos permite que essa parceria seja renovada em muitos outros formatos e projetos futuros. Lázaro Ramos tem abertas as portas da empresa para futuros projetos em nossas múltiplas plataformas", informou a Globo em nota.

Mas o ator baiano vai participar das próximas temporadas de Sob Pressão e Aruanas, além dos trabalhos na série DPA - Detetives do Prédio Azul e nos filmes Silêncio da Chuva e no próprio Medida Provisória.

O ator de 42 anos entrou na Globo em 2002, na minissérie Pastores da Noite. Desde então, ganhou destaque nas novelas e séries da Globo, como Cobras & Lagartos (2006), Lado a Lado (2012), Mister Brau (2015-2018), entre outras produções. Em 2020, ele foi um dos protagonistas da série Amor & Sorte, ao lado da jurada do The Masked Singer Brasil.