Lazzo Matumbi bate papo sobre os 40 anos de carreira

O cantor e compositor Lazzo Matumbi conversa sobre os seus 40 anos de carreira em uma encontro virtual que acontece nesta quarta-feira (28), às 20h, no Instagram (@chase.wanda). A jornalista Wanda Chase é quem conduz o bate-papo com o artista que lança, no dia 30, o álbum ÀJÒ (lê-se AJÔ) em todas as plataformas digitais.

No sábado (31), a programação inclui uma live do artista com a participação do guitarrista e multi-instrumentista virtuose Felipe Guedes (co-produtor musical do disco), com transmissão no canal de Lazzo no YouTube. Ainda no final de julho será lançado um videoclipe, com direção de Urânia Munzanzu, da música “14 de Maio” - composta em parceria com Jorge Portugal. Urânia, que também assina a direção de um documentário sobre Lazzo, fará uma participação na live para falar sobre o processo de produção do videoclipe e do filme.

O projeto é um dos contemplados pelo Prêmio Anselmo Serrat de Linguagens Artísticas, da Fundação Gregório de Mattos, Prefeitura Municipal de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com recursos oriundo da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.