Lazzo Matumbi volta aos palcos com show Reencontro

Reencontro é o novo show do baiano Lazzo Matumbi, que recentemente celebrou 40 anos de carreira. O cantor e compositor se apresenta, dentro do projeto Estação Rubi, na sexta (28) e sábado (29), às 20h30, no Wish Hotel da Bahia.

Em um novo formato, mais intimista e acolhedor, Lazzo reinterpreta sucessos consagrados da carreira, e também faz releituras de canções importantes de grandes artistas nacionais, como Roberto Carlos, Luiz Melodia, Tim Maia, Marina Lima, Ana Carolina e Chico César. A versatilidade do artista transita por muitos ritmos e estilos, como os gêneros de matriz africana - samba, reggae, ijexá, soul - e diversas outras sonoridades sempre incorporadas à sua verve ancestral negra.

“O evento será uma oportunidade de reencontro, para colocar o papo em dia, matar a saudade e retomar os nossos laços musicais, de afeto e amizade. Estou muito animado”, enfatiza Lazzo.

Reencontro é um substantivo masculino de ação ou efeito de reencontrar ou reencontrar-se. A palavra não fica presa apenas à sua etimologia, mas traduz bem a força do ato de ver o outro, trocar ideias, experiências e emoções. E é exatamente baseado nessas premissas que Lazzo volta ao palco para reencontrar seu público.

Servço - Reencontro, com Lazzo Matumbi | sexta (28) e sábado (29), 20h30, na Estação Rubi, Wish Hotel da Bahia | Ingressos: R$ 120