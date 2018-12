Lazzo substitui Luiz Melodia em projeto musical que vai rodar por algumas capitais

(Foto:Djalma Santos/Divulgação)

O baiano Lazzo vai se apresentar em São Paulo e Rio de Janeiro



O projeto Música Romance – Uma Homenagem à Jovem Guarda, concebido pelo saudoso Luiz Melodia, morto em agosto do ano passado - que chegou a gravar um álbum, mas não teve tempo de lançá-lo - agora será retomado por Lazzo Matumbi, que vai interpretar as canções selecionadas pelo Negro Gato com a participação de convidados. A estreia será no Rio de Janeiro, no próximo dia 6, no Teatro Rival, quando o baiano recebe Mart’nália e Priscilla Tossan. Já no dia 8, o show acontece em São Paulo, na Casa Natural Musical, com a participação do cantor Chico César. A próxima praça será Salvador, mas a data ainda não foi fechada. O projeto, contemplado pela Natura Musical 2015, é da produtora baiana Gabiroba Cultural.



Canto cool

A cantora paulistana Ana Cañas chega a Salvador para apresentar na Caixa Cultural seu novo show Todxs de 13 a 16 de dezembro. O espetáculo é inspirado no álbum homônimo, e terá apresentações sexta e sábado, às 20h, sábado, às 17h e 20h e domingo, às 19h, com preços populares. Quinto álbum de carreira tem no repertório canções como Declaro My Love, soul composto por ela em parceria com Arnaldo Antunes, além da provocativa Eu Dou, que aborda a liberdade de gênero.

(Foto:José de Holanda/Divulgação)

A cantora paulistana Ana Cañas fará quatro apresentações em Salvador

Reconhecimento

O trabalho de resgate e reativação de prédios emblemáticos no Centro Histórico de Salvador rendeu uma homenagem do Ministério da Cultura ao empresário Antonio Mazzafera. O mineiro recebeu do presidente Michel Temer o título de comendador. O mineiro está à frente do Fera Palace Hotel e de outros empreendimentos no Centro Histórico de Salvador.

(Foto:Divulgação)

Antonio Mazzafera recebeu condecoração no Palácio do Planalto

Moda praia

A Cia. Marítima, que está renovando o visual de suas lojas em todo o país, vai inaugurar sua terceira unidade na Bahia. A marca desembarca no Shopping da Bahia, no próximo dia 6, com um coquetel, às 19h, para convidados.



Dia de feira

A empresária Fernanda Lebram vai fechar 2018 com mais uma edição da feira News By Nanda Lebram. O evento acontece entre os dias 6 e 8 próximos, no Salvador Express Praia Hotel, em Amaralina.



Ética

O ex-senador Pedro Simon fará palestra no próximo dia 5, às 18h30, na Fundação João Fernandes da Cunha, no Campo Grande. O gaúcho falará sobre Ética e o momento político brasileiro.



Café sustentável

Especialista em Sustentabilidade, Rafael Loschiavo Miranda, do Portal Ecoeficientes, é o convidado do evento Café com Turismo que o Sebrae promove no dia 5/12, às 9h, no Hotel Via dos Corais, na Praia do Forte. O evento integra a programação do Festival Tempero do Forte que está acontecendo no vilarejo.



Ode a Baco

A chef Karine Poggio e a sommelier Patrícia Penha escolheram dez rótulos exclusivos da carta de vinhos orgânicos do restaurante Coentro para o Festival de Vinhos que promovem no espaço no próximo dia 14, a partir das 18h. Além dos vinhos, haverá um cardápio preparado pela chef para a ocasião.

(Divulgação)

Patricia Penha é quem assina a carta de vinhos do Coentro de Karine Poggio

Causa nobre

A Black Pepper Burguer, no Candeal, vai abrir excepcionalmente hoje para o almoço. E o motivo é nobre! A casa abrirá das 12h às 15h para o bazar anual que a empresária Giselle Reis, sócia da hamburgueria, realiza em prol da Organização do Auxílio Fraterno. Hoje, parte das vendas dos sanduíches também será revertida para a OAF. O acesso ao bazar é uma lata de leite.

Em prol do Bonfim

Outra ação beneficente que merece atenção é que a vai acontecer no próximo dia 11, às 20h, na Ágata Prime, na Ribeira. Trata-se de um show com Saulo, Denny Denan, Marcia Short e outros, em prol das obras sociais da Igreja do Bonfim.