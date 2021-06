Leandra Leal mostra como a máscara funciona como barreira física para vírus

A atriz Leandra Leal publicou nas redes sociais um vídeo que mostra, de maneira artística, como a máscara facial costuma funcionar no combate mais eficiente ao novo coronavírus. Na gravação, a atriz está com o acessório colocado no rosto e envolta a uma poeira colorida, que sugere ser o vírus causador da covid-19.

"Se você ainda está na dúvida, a gente te mostra que a máscara funciona como uma barreira física, impedindo que o vírus atinja o nariz e a boca, sendo uma das melhores formas de se proteger contra o coronavírus", escreveu.