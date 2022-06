Leandro Karnal ministra palestra em Salvador; saiba detalhes

O professor e historiador Leandro Karnal estará em Salvador na próxima segunda-feira (20) para ministrar palestra, às 11h, na Fundação Casa de Jorge Amado, no Pelourinho.



O encontro, de acordo com informações do Alô Alô Bahia, servirá como lançamento do BASIS 2, que é uma trilha de capacitação desenvolvida pela Fundação Dom Cabral com o objetivo de ajudar e estruturar projetos sociais ligados à área da saúde.



Além da palestra com Karnal, o evento, apenas para convidados, contará com roda de conversa com a discussão do cenário de saúde no pós-pandemia, sobretudo na Região Nordeste.

A matéria foi originalmente publicada no site Alô Alô Bahia.