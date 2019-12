LeBron brilha de novo em vitória dos Lakers sobre os Blazers

A rodada da NBA de sábado (28) foi praticamente completa e o que não faltou foram jogos de alto nível. No Oregon, LeBron James liderou o Los Angeles Lakers em vitória sobre o Portland Trail Blazers por 128 a 120 com mais uma atuação de gala. Na Flórida, o Miami Heat testou o coração dos torcedores pela segunda noite seguida ao vencer o Philadelphia 76ers na prorrogação por apenas um ponto.

O título de "Rei" de LeBron James não é à toa. Na sua 16.ª temporada no melhor basquete do mundo, o astro tem demonstrado que seus 34 anos não pesam e tem feito partidas excepcionais. Contra os Blazers, o camisa 23 foi responsável por 21 pontos e expressivas 16 assistências, além de ter conquistado sete rebotes. Porém, o cestinha do time de Los Angeles foi Kyle Kuzma, que saiu do banco de reservas para anotar 24 pontos, seu recorde na temporada.

A vitória dos Lakers sobre o time de Portland vem em boa hora, interrompendo uma sequência de quatro derrotas consecutivas. Porém, os donos da casa, apesar de atrás no placar por quase todo o tempo, praticamente não deixaram os visitantes abrirem larga vantagem. Damian Lillard, que foi o cestinha da partida, tomou as rédeas da sua equipe, mas não foi o suficiente. O armador terminou o duelo com 31 pontos e nove assistências. O pivô Hassan Whiteside foi outra peça importante com seus 19 pontos e 16 rebotes.

Na Flórida, o Miami Heat segue testando o coração de seus torcedores. Após vencer o Indiana Pacers no sufoco, o time precisou suar mais uma vez para sair com a vitória em casa. O adversário da vez foi o Philadelphia 76ers, ex-equipe de Jimmy Butler, que acabou sendo derrotada por 117 a 116.

Por falar no ala/armador, ele foi o grande protagonista das jogadas da noite. Na primeira delas, roubou a bola de Joel Embiid e sofreu uma falta com 3,3 segundos para o fim e o Heat à frente por um ponto. Foi para os lances livres e errou o primeiro, o que levou a torcida ao desespero. Em seguida, converteu o segundo, colocando Miami à frente por 108 a 106. A posse de bola foi para os 76ers, que conseguiram ir para os lances livres com apenas um segundo no relógio.

Josh Richardson foi então para a linha dos lances livres e também perdeu o primeiro. Ao errar o segundo propositalmente, Ben Simmons conquistou o rebote que empatou o placar e levou o jogo para a prorrogação. No tempo extra, com as equipes trocando cestas, Butler sofreu nova falta e foi para os arremessos livres com 2,3 segundos para o fim. Acontece que, novamente, errou o primeiro e converteu o segundo, colocando números de 117 a 116 no marcador. De três, Tobias Harris ainda tentou o chute para virar para os 76ers e terminar o jogo, mas a bola tocou no aro e saiu.

Sempre ele, James Harden foi mais uma vez o nome da partida do Houston Rockets. O "Barba" fez 44 pontos, 10 rebotes e seis assistências em nova vitória da equipe texana por 108 a 98. A vítima da vez foi o Brooklyn Nets, que teve em Spencer Dinwiddie o seu maior pontuador com 17 pontos e 11 assistências.

Mesmo com Kawhi Leonard e Paul George, o Los Angeles Clippers não teve fôlego para vencer o Utah Jazz em casa. Contando com boas atuações de Donovan Mitchell e Jordan Clarkson, os visitantes levaram a melhor por 120 a 107. O ala/armador acabou sendo o cestinha da partida com 30 pontos e nove assistências, enquanto que o reserva saiu do banco para anotar 19 pontos e conquistas quatro rebotes.

Confira a rodada de sábado na NBA:

Denver Nuggets 119 x 110 Memphis Grizzlies

Boston Celtics 97 x 113 Toronto Raptors

New Orleans Pelicans 120 x 98 Indiana Pacers

Chicago Bulls 116 x 81 Atlanta Hawks

Minnesota Timberwolves 88 x 94 Cleveland Cavaliers

Washington Wizards 100 x 107 New York Knicks

Miami Heat 117 x 116 Philadelphia 76ers

Houston Rockets 108 x 98 Brooklyn Nets

San Antonio Spurs 136 x 109 Detroit Pistons

Golden State Warriors 121 x 141 Dallas Mavericks

Milwaukee Bucks 111 x 100 Orlando Magic

Sacramento Kings 110 x 112 Phoenix Suns

Portland Trail Blazers 120 x 128 Los Angeles Lakers

Los Angeles Clippers 107 x 120 Utah Jazz