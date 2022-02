LeBron se torna maior cestinha da NBA na soma de temporadas regulares e playoffs

LeBron James foi derrotado por 117 a 115 com o Los Angeles Lakers, em duelo contra o Golden State Warriors, na noite de sábado, mas atendeu às expectativas dos fãs de basquete ao alcançar mais uma marca histórica. Com 26 pontos marcados, o astro se tornou o maior cestinha da NBA quando considerada a soma dos números da temporada regular e dos playoffs.

Agora dono de 44.152 pontos acumulados, o camisa 23 superou Kareem Abdul-Jabbar, lenda do esporte e seis vezes campeão da NBA entre as décadas de 70 e 80, uma com o Milwaukee Bucks e as outras com os Lakers. Também eleito MVP em seis temporadas, Abdul-Jabbar tem 44.149 pontos na carreira.

O ex-jogador, contudo, ainda está na frente de LeBron entre os recordistas de pontos em temporadas regulares, naquela que é a lista considerada oficial pela NBA. Os números dos playoffs não entram na conta. Nesse cenário, Kareem Abdul-Jabbar é o segundo colocado do ranking, com 38.387 pontos, atrás apenas de Karl Malone, que brilhou no Utah Jazz e nos Lakers dos anos 80 ao início dos anos 2000, autor de 38.928 pontos. LeBron tem 36.521

Em quadra neste sábado, o maior pontuador não foi o ala dos Lakers, que viu Klay Thompson marcar 33 pontos para os Warriors e fazer a diferença em um jogo muito equilibrado. No fim das contas, LeBron deixou o Chase Center com um misto de sentimentos "Tivemos a oportunidade de ganhar um jogo importante esta noite", lamentou. "Mas em toda a minha carreira, sempre que estive ligado a alguns dos grandes, sempre fiquei maravilhado", completou.

Com a derrota, a terceira seguida nesta semana, o Los Angeles Lakers segue no meio da tabela da Conferência Oeste, em nono lugar. O Golden State Warriors, por sua vez, está na segunda colocação.

OUTROS JOGOS - A noite teve outros destaques além do novo recorde de LeBron, como o expressivo triple-double de 40 pontos, 14 rebotes e dez assistências de Joel Embiid, protagonista do Philadelphia 76ers, quinto da Conferência Leste, na vitória sobre o terceiro colocado Cleveland Cavaliers.

Já o primeiro colocado Miami Heat venceu o Brooklyn Nets por 115 a 111, enquanto o vice-líder Chicago Bulls bateu o Oklahoma City Thunder por 106 a 101, em mais um jogo com boa participação de DeMar DeRozan, autor de 38 pontos na vitória.

Líder do Oeste, o Phoenix Suns também esteve em quadra e venceu o Orlando Magic por 132 a 105. Um pouco mais abaixo, o Memphis Grizzlies, terceiro colocado, superou o Washington Wizards por 123 a 110.

Veja os resultados de sábado:

Portland Trail Blazers 112 x 103 New York Knicks

Charlotte Hornets 118 x 125 Memphis Grizzlies

Washington Wizards 110 x 123 Sacramento Kings

New Orleans Pelicans 114 x 124 San Antonio Spurs

76ers 103 x 93 Cleveland Cavaliers

Toronto Raptors 109 x 110 Toronto Raptors

Miami Heat 115 x 11 Brooklyn Nets

Chicago Bulls 106 x 101 Oklahoma City Thunder

Dallas Mavericks 97 x 99 LA Clippers

Golden State Warriors 117 x 115 Los Angeles Lakers

Phoenix Suns 132 x 105 Orlando Magic.