Leclerc tentou perseguir ladrões após ter relógio roubado; vídeo

Assaltantes roubando um relógio milionário, sendo perseguidos por um carro esportivo e, no fim, conseguindo fugir. Parece até cena de filme, mas foi o que Charles Leclerc viveu há um ano na Itália. Nesta terça-feira (4), a polícia prendeu quatro suspeitos, e divulgou as imagens do episódio.

O registro é da Arma dos Carabineiros, uma das forças de segurança do país. Em abril de 2022, o piloto da Ferrari teve um relógio de R$ 1,5 milhão levado por ladrões na comuna de Viareggio, na Toscana. Segundo o órgão italiano, dois bandidos estavam em uma scooter e outros dois, em um veículo utilitário esportivo (SUV).

Da Napoli alla Versilia per rapinare orologi di pregio: i #Carabinieri arrestano 4 persone. Tra gli episodi documentati, la rapina di un prezioso orologio compiuta ai danni del pilota Charles Leclerc -> https://t.co/Hdzu5cUe9q pic.twitter.com/0wAIIuPFm1 — Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) April 4, 2023

Nas imagens, é possível ver o SUV seguindo a Ferrari 488 Pista de Leclerc. Isso teria acontecido por aproximadamente 12km, de Forte dei Marmi até Viareggio. Ao longo do caminho, o monegasco teria sido bloqueado por "diversas manobras" dos ladrões.

A cena seguinte mostra o piloto parando para falar com a dupla da moto. Os dois teriam pedido uma foto a Charles - neste momento, pegaram o relógio. Depois, é possível ver a scooter parando, com um dos assaltantes repassando o objeto roubado para os comparsas no SUV. Charles, então, passa pelo mesmo carro.

Nesta terça, a polícia italiana encontrou dois relógios durante a execução de um mandado de busca na casa de um dos suspeitos. A proveniência das peças ainda será investigada.

O incidente aconteceu na semana do GP da Emilia-Romagna, em Ímola. Leclerc, na época, era líder do Mundial, mas rodou sozinho naquela corrida e terminou em sexto; Max Verstappen, que conquistaria o título de 2022, venceu a etapa.