Leda Nagle demonstra insatisfação por não poder usar termos racistas

A jornalista veterana Leda Nagle, de 72 anos, comentou que não vai conseguir se acostumar a usar a linguagem neutra em conversas e textos. Para a comunicadora, essa mudança é uma "frescura".

A mãe do ator Duda Nagle esteve no podcast Papagaio Falante, de Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, no YouTube, para conversar sobre vida pessoal, profissional e, no bate-papo, revelou que não faz questão de incluir a linguagem neutra em seu dia a dia.

"Não vou falar todes. Vou falar todos, porque todos quer dizer todos nós. Nós todos. Mas eu não vou falar [a linguagem neutra], porque não vou aprender agora isso. Mas é difícil, porque você não quer ofender as pessoas também. Acho frescura. Quem quiser falar, fala, mas eu não vou falar", comentou.

Já em relação aos termos racistas, como a expressão "denegrir", a jornalista também lamentou não poder usar porque as palavras estão proibidas na sociedade.

"Tem um monte de coisa que eu não sei hoje em dia como se fala mais. Você não sabe mais como se referir, por exemplo. Tem o 'denegrir' que não pode falar. 'Mulata' também não pode, e isso me incomoda muito, porque às vezes fico meio atrapalhada", disse.

Em recente entrevista com uma advogada negra, Leda Nagle revelou que ficou sem saber como se portar à profissional e ainda citou se era retinta, ou não.

"Eu lá naquela situação porque ela não é 'neeegra', entendeu? E eu perguntei: 'Como é que devo me referir a você?'. E ela: 'Eu sou afro-latina'. Olha que loucura! Olha como é que chega ao requinte", concluiu.