Legislação da China autoriza apenas homens em publicidades de lingerie

Na China, quem realiza as propagandas e publicidades de lingerie são os homens. Isso porque a legislação do país entende que as mulheres não podem exibir seus corpos porque é considerado "obsceno" demais.

Diversos vídeos com mulheres de lingerie começaram a ser derrubados pelo algoritmo do país, pois estava indo contra a legislação e estariam disseminando "conteúdo obsceno".

Com isso, segundo o jornal O Globo, a saída dos empresários do ramo de lingerie foi colocar os homens para fazer as publicidades no lugar das mulheres. Eles vestem as peças íntimas e se exibem na tela, mostrando cada detalhe das calcinhas e sutiãs que as chinesas vão comprar e usar.

Um dono de uma marca famosa de roupas íntimas, em conversa à CNN, afirmou que a contratação do sexo masculino para as propagandas não foi chamar a atenção de forma sarcástica, e sim, para mostrar que estão cumprindo as regras do país.