Lei obriga uso de câmeras na farda de seguranças de shoppings em Salvador

O prefeito Bruno Reis sancionou, nesta quinta-feira (16), uma lei que exige a instalação de câmeras de vigilância no uniforme dos seguranças de shoppings em Salvador. A instalação deve ocorrer gradualmente no prazo máximo de um ano, a partir da data de publicação no Diário Oficial do Município.

Segundo a prefeitura, a medida visa garantir a produção de prova para investigação administrativa, a segurança nas abordagens, a avaliação do trabalho e o uso legal progressivo da força nas abordagens. A fiscalização da lei será de responsabilidade da administração do shopping e da segurança pública.

A lei, de origem na Câmara dos Vereadora, prevê que as imagens das câmeras deverão ser preservadas por no mínimo um ano e o uso indevido das imagens e seu descarte serão penalizados civil, penal e administrativamente.

Além disso, as câmeras deverão possuir resolução suficiente, zoom e opção de impressão para identificação dos infratores e situações ocorridas, além de sensibilidade à luz compatível com a iluminação local para identificação fisionômica de pessoas ou situações.

A coordenação estadual da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) foi procurada para um posicionamento, mas não deu um retorno até a publicação da matéria.