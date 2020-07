Lei sobre desconto de até 30% em mensalidades é aprovada na Bahia

A Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) aprovou, nesta quinta-feira (16), o projeto de lei que dispões sobre a redução mínima de até 30% das mensalidades na rede particular de ensino durante a pandemia do novo coronavírus.

De autoria do deputado Alan Sanches (DEM), o projeto determina a aplicação de descontos de 20% na mensalidades da educação infantil, 25% no ensino fundamental e 22,5% para o ensino médio. Perante o projeto, as instituições de ensino superior também ficam obrigadas a oferecer um abatimento de 30% nos valores mensais pagos pelos estudantes.

As instituições com mensalidades de até R$ 350 não precisam oferecer o desconto, bem como aquelas sem fins lucrativos, as cooperativas e as ligadas à Santas Casas. O projeto foi relatado pelo deputado Tiago Correia (PSDB).

Em caso de descumprimento da lei, cabe multa de 100% do valor da mensalidade de cada estudante que não recebeu o desconto como determina a legislação.



“Não é justo que os pais tenham que tirar seus filhos da escola, ou tornarem-se inadimplentes, neste momento de grave crise social em que vivemos por conta do combate ao coronavírus”, explica o deputado Alan Sanches. A medida entra em vigor imediatamente após a publicação da Lei.